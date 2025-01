China, Brasil, India y Tailandia: los países hacia donde Chile logró récord de exportaciones durante 2024

Informe de ProChile da cuenta que los cuatro mercados se destacaron en envíos no cobre y no litio.

El comercio exterior destacó en 2024 por terminar en pie positivo y, tras expandirse 5,9% respecto al ejercicio anterior, superar por primera vez la barrera de los US$ 100 mil millones.

Pero ese no fue el único hito alcanzado durante el año, ya que los envíos no cobre y no litio con destino a China, Brasil, India y Tailandia marcaron récords en el período y lograron cifras históricas.

De acuerdo con un informe de ProChile, elaborado con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, estos cuatro mercados han registrado un positivos desempeño desde 2007 a la fecha.

Por el lado de China, los envíos no mineros llegaron a los US$ 9.113 millones y concretaron un alza del 5,1% respecto a 2023.

Una cifra no menor, ya que la potencia asiática concentró el 20,5% de los envíos no cobre no litio, siendo el segundo destino para este tipo de exportaciones.

El sector agropecuario lideró las ventas al mercado chino, con US$ 3.661 millones y el principal producto fueron los relacionados al subsector de las cerezas frescas, que anotaron US$ 2.827 millones, significando un aumento de 54,8% respecto al año anterior y una participación de 31% del total.

Le siguieron la celulosa por US$ 2.149 millones; hierro con US$ 1.127 millones; yodo con US$ 469 millones; y harinas de pescado y crustáceo por US$ 276 millones.

En el caso de Brasil, también fue destino récord con US$ 2.888 millones en exportaciones no cobre no litio y con un 8,6% más que en 2023.

La pesca y la acuicultura fue el sector que más destacó en este tipo de envíos, registrando US$ 941 millones en ventas.

Sin embargo, el subsector principal fue el de salmón y trucha, alcanzando los US$ 915 millones y un alza de 10,3% anual. Después le siguieron molibdeno con US$ 327 millones, productos químicos orgánicos con US$ 233 millones, manzanas frescas con US$ 115 millones y vino tinto embotellado.

Respecto a los resultados, el director de ProChile, Ignacio Fernández, señaló que si bien Chile y Brasil siempre han sido dos de los principales destinos para las exportaciones chilenas, que en 2024 marquen récord en envíos “nos demuestra que estamos haciendo bien las cosas, pero también nos impulsa a seguir generando otros espacios para nuestros envíos, tales como abrir más puertas en el interior de ambos países, ya que vemos espacio para diversificar aún más nuestras exportaciones”.

India y Tailandia

Por otro lado, si bien no son países que tradicionalmente destaquen como destino para las exportaciones chilenas, en 2024 tanto India como Tailandia también marcaron récord en envíos.

Con US$ 779 millones, las ventas no cobre no litio al mercado indio crecieron 38% respecto a 2023.

De este tipo de exportaciones destacaron el sector de manufactura, con US$ 272 millones vendidos durante el año. Pero por producto, fueron los relacionados al molibdeno los que encabezaron los envíos, con US$ 224 millones y un alza de 59,1%. Le siguieron el subsector del yodo con US$ 215 millones, nueces (US$ 97 millones), celulosa (US$ 96 millones) y productos de hierro y acero (US$ 28 millones).

Fernández recalcó que India cuenta con 1.400 millones de habitantes y una clase media en ascenso, siendo uno de los mercados más dinámicos, lo que avala la importancia de la promoción.

“Este año llevaremos a cabo un nuevo encuentro de negocios, que realizaremos en el marco de la visita del Presidente de la República y que tiene por objetivo visitar las ciudades de Nueva Delhi, Bangalore y Mumbai. Vemos a este país como una gran oportunidad para los alimentos, pero también para otros sectores como economía creativa -donde queremos que India use a Chile como locación para sus películas- o servicios relacionados con la industria agrícola o minera”, indicó.

En el caso de Tailandia, con envíos no cobre no litio de US$ 311 millones y un alza interanual de 8%, también se posicionó como un destino récord en 2024.

El sector forestal es el que encabezó los envíos, mientras que la celulosa lideró por subsector con US$ 115 millones y 45% más que el año anterior; seguido por salmón y trucha con US$ 81 millones, molibdeno con US$ 41 millones, cerezas frescas por US$ 10 millones y aluminio y sus manufacturas con US$ 6 millones.