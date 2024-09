¿El Presupuesto 2025 es expansivo o acotado? El fuerte debate que se instaló entre los economistas tras la cadena nacional de Boric

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El anuncio de los ejes principales de la ley de Presupuestos 2025 es el principal tema de conversación hoy en el mundo económico, luego de que el Presidente de la República, Gabriel Boric, entregara las claves en cadena nacional la noche de este domingo.

Y el principal mensaje fue que el gasto público crecerá un 2,7% respecto al Presupuesto de este año, una cifra que en el papel se ubica por debajo de las estimaciones de los analistas, para quienes el erario fiscal podía crecer entre un 3% y 4% en 2025.

¿La razón? Dos principalmente. Por un lado, la mejoría en las estimaciones de precio del cobre de largo plazo, realizada por uno de los comités de expertos convocados por Hacienda a fines de agosto, daba señales de un mayor espacio de crecimiento del Fisco en 2025; por otro lado, los US$ 1.200 millones adicionales en ingresos que se contabilizarían gracias a la aprobación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, despachado por el Congreso el miércoles pasado y que, también, da algo más de holguras hacia el próximo año.

La cifra de inmediato generó discusión entre los especialistas, para quienes el crecimiento real del aparato estatal el próximo año no es un 2,7%, sino que cifras mayores al 4% o inclusive sobre el 5%.

Lo que importa: la base

En el mensaje a la nación, Boric solo se limitó a decir que el 2,7% de crecimiento estaba calculado "respecto al de este año". Minutas socializadas por los equipos del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) hablan de que la base de comparación es el erario del 2024.

Ahora, la duda se da porque hay más de una manera de medir el impulso fiscal y la base de comparación para un Presupuesto respecto al anterior.

Uno puede ser comparar la ley aprobada en el Congreso versus la nueva que se propone. Otra es contabilizar la ley aprobada, más reajustes y las leyes especiales que se han incorporado desde la aprobación del Parlamento. Y otra medida es comparar la ejecución presupuestaria proyectada para el año en curso y a partir de ahí calcular el crecimiento del gasto para el ejercicio siguiente.

En Dipres explicaron que el 2,7% se calcula en base al segundo método. O sea, el Presupuesto 2024 que legisló el Congreso a fines del año pasado, más un diferencial de reajuste, más las leyes especiales.

Sin embargo, especialistas como el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, advierten que la base de este año es mucho menor, ya que el Fisco se encuentra desplegando millonarios recortes de gasto debido a las menores proyecciones de ingresos.

Así, a mediados de este año se anunció un ajuste fiscal por sobre US$ 850 millones, lo que llevaría al gasto a crecer un punto menos que lo anticipado, a un 3,9%. Mientras que en septiembre se dio a conocer otro ajuste de gasto, sin un número concreto pero con analistas estimando que debiera ascender a cerca de US$ 1.000 millones para cumplir las metas fiscales.

"Usted puede poner la base de comparación que más le acomode, el papel aguanta todo. Para la macroeconomía, lo relevante es el impulso fiscal (la diferencia entre el gasto de 2024 versus 2025). Si el ajuste que falta hacer para cumplir la meta de balance estructural se hace vía ingresos (US$ 1.000 millones), el impulso fiscal el 2025 es de 3,8%. Ahora bien, si se ajusta el gasto el 2024 en ese monto, el impulso fiscal seria de 5,2% el 2025. Compararse contra la ley aprobada, cuando te equivocas en US$ 1.800 millones en la estimación de ingresos y, por ende sobreestimas los gastos, no parece correcto", dice el también investigador del Centro de Investigación en Empresa y Sociedad (CIES) de la U. del Desarrollo (UDD).

Una visión que es compartida por la investigadora del Programa Fiscal de la U. San Sebastián (USS) y exjefa de Administración Presupuestaria de la Dipres, Margarita Vial: "De la cadena nacional, nosotros tomamos un 2,7% respecto a ley aprobada por el Congreso, y eso significa un 3,5% sobre la proyección de gasto del último Informe de Finanzas Públicas (IFP), y 5,2% si consideramos que el Ejecutivo vuelve a ajustar el gasto para cumplir su meta de balance estructural. Hay escenarios intermedios. Probablemente van a haber algo de mayores ingresos a fin de año por las medidas transitorias de cumplimiento tributario", señala.

La economista plantea que este año ha sido "muy malo" para las finanzas públicas debido a la complejidad para proyectar los ingresos, mismo desafío que se mantiene para el 2025: "En este contexto, suponer nuevos ingresos y comprometer gastos antes de que se materialicen dichos ingresos constituyen un riesgo de continuar profundizando la estrechez fiscal, sobre todo en el mediano plazo".

El gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, es enfático al plantear que calcular el crecimiento del gasto previsto para 2025 respecto del Presupuesto del año anterior "no tiene ningún sentido" porque no se ejecutó de la manera prevista.

"La única comparación relevante del gasto previsto para 2025 es respecto de la estimación más reciente de ejecución para este año. Por lo tanto, el 2,7% es ficticio, no tiene ningún significado y no tiene sentido utilizarlo", agrega, recalcando que si el gasto termina creciendo un 4% es una expansión "excesiva" dada la situación macro, con un crecimiento de la economía de 2,6% para el próximo ejercicio.

"Además, si tomamos como referencia los datos del último IFP, el aumento en el gasto compatible con la meta de déficit estructural es de 2,4%. Por mucho que se haya aprobado la ley antievasión y se acepte que los ingresos aumentarán en US$ 1.200 millones en 2025, eso no permite llegar al 4% de ninguna manera", sostiene.