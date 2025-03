El recorte de gasto también se sintió en los Gobiernos Regionales: Metropolitana, Araucanía y Antofagasta encabezan los millonarios ajustes

El incumplimiento de las metas fiscales en 2024 ha puesto en el centro de atención al Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), encabezados por Mario Marcel y Javiera Martínez, respectivamente.

Con cifras preliminares, el Ejecutivo dio cuenta de que el año pasado el déficit estructural ascendió a 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB), lejos de la meta de 1,9% que tenía el Gobierno. En tanto, el saldo efectivo fue de un déficit de 2,9% del Producto, mayor al 2% que proyectaba Teatinos 120.

Esto ha llevado al Gobierno a ejecutar una serie de millonarios recortes del gasto público para cumplir las metas presupuestarias. El año pasado totalizó US$ 1.500 millones, mientras que en enero de este año ejecutó uno por más de US$ 600 millones. Luego del cierre fiscal del 2024, Hacienda revisó la magnitud del ajuste de cinturón a US$ 700 millones, aunque el mercado y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) estima que debieran materializarse reducciones por US$ 1.500 milllones en el actual ejercicio.

Marcel prepara un nuevo recorte de gasto, cuya magnitud se aclarará una vez que se publiquen las Cuentas Nacionales del cuarto trimestre del 2024, a publicarse este martes por el Banco Central, ya que con ese dato se podrá realizar el cierre final del ejercicio presupuestario 2024 y determinar las necesidades para cumplir la nueva meta fiscal.

Hubo pocas entidades que lograron esquivar el ajuste presupuestario, ya que el acuerdo con el Congreso era no afectar áreas como los servicios de salud, el sistema escolar, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería, subsidios a vivienda, y las concesiones de obras públicas. Y en el caso de los Gobiernos Regionales (Gores), el recorte se sintió.

Un oficio de la Dipres da cuenta de cómo se distribuyó la reducción pareja de gasto en funcionamiento de los Gores durante enero, que inicialmente contempla un 5% a todas las administraciones regionales, por un monto total de casi US$ 96 millones.

Detalle de recortes

El documento firmado por la directora de Dipres, Javiera Martínez, parte explicando el marco acordado con el Parlamento para visar la Ley de Presupuestos del 2025, el que implicó que el crecimiento del gasto total se contuvo desde 2,7% a 2% para este año.

Luego, enumera dónde se concentrarán los recortes: la rebaja oscila entre un 4,5% y un 4,8%, con tres regiones que destacan en cuanto a los montos totales: Metropolitana, La Araucanía y Antofagasta.

En el caso de la región encabezada por el exDC Claudio Orrejo, la rebaja totaliza $ 9.814 millones, un 4,7% del presupuesto autorizado por el Congreso.

La Novena Región, liderada por el gobernador exDC René Saffirio, fue sujeto de un recorte en su erario de $ 9.122 millones, equivalente a un 4,8% de sus recursos.

La Segunda Región, que desde el 2021 es liderado por el exRD Ricardo Díaz, acusó una reducción de $ 6.716 millones en sus fondos operativos para el actual período, lo que equivale a 4,7% de su total.

Biobío fue otra de las regiones que destacó en cuanto a montos absolutos: el ajuste fue de $ 6.191 millones, un 4,6% de su erario total. El gobierno de la Octava Región es liderado por el independiente cercano a Chile Vamos, Sergio Giacaman.