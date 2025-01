En medio de debate por metas presupuestarias, el Consejo Fiscal entrega seis recomendaciones a Hacienda para afinar las proyecciones de ingresos del Gobierno

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La situación de las finanzas públicas en Chile marcó la discusión económica en 2024.

Restando apenas un mes para el cierre presupuestario, todo apunta a que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) no lograrán cumplir el objetivo de crecimiento del gasto público y de déficit fiscal para el año en su conjunto, lo que ha abierto la discusión respecto a por qué no se habrían cumplido las estimaciones de ingresos.

A esto se suma también que la ventana de repatriación de capitales -uno de los mecanismos para allegar recursos para 2025 en la Ley de Cumplimiento Tributario- no habría logrado su objetivo de recaudar cerca de US$ 600 millones, lo que podría obligar al Fisco a realizar nuevos recortes de gasto, que ya totalizan US$ 1.000 millones para 2024 y US$ 600 millones para el año en curso.

Con este telón de fondo, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) entró a la discusión.

El organismo presidido por Jorge Rodríguez Cabello entregó un documento con seis recomendaciones para que Hacienda y la Dipres puedan mejorar sus proyecciones de ingresos. Este es un insumo clave en el marco de la asesoría que solicitó el Ejecutivo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para auditar las cuentas públicas y sugerir espacios de mejora en la construcción del Presupuesto fiscal.

La primera idea es revisar y mejorar los modelos de proyección de ingresos fiscales para el corto y mediano plazo, abarcando ingresos mineros y no mineros.

Entre otros aspectos, se sugiere que la Dipres actualice las elasticidades de los ingresos fiscales no mineros a PIB de la metodología de cálculo del balance estructural.

Adicionalmente, el CFA propone que se generen validaciones de información en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR). Como punto de partida, se recomienda que la Dipres realice un diagnóstico para verificar si cuenta con acceso pleno a toda la información necesaria proveniente del SII y Tesorería para la elaboración de las proyecciones de ingresos fiscales.

Una tercera idea sugiere un análisis de sensibilidad ante diversos escenarios macroeconómicos para asegurar proyecciones robustas

"Esta recomendación ya ha sido manifestada por el CFA en un estudio específico sobre esta materia publicado en febrero de 2024. Entre varias tareas, se sugiere al Ministerio de Hacienda simular escenarios para las proyecciones macrofiscales que consideren eventos negativos de mayor magnitud y persistencia, y adoptar la práctica de realizar un monitoreo ex-post de las proyecciones realizadas", complementa el reporte.

Impuestos y transparencia

Evaluar la incorporación de políticas tributarias en las proyecciones es la cuarta idea que pone el CFA sobre la mesa. Esto también implica reiterar una recomendación realizada en el pasado.

"En particular, por prudencia fiscal, el Consejo sugiere que la incorporación de ingresos fiscales de políticas tributarias se incorpore en las proyecciones de ingresos solo cuando exista un marco normativo que le dé mayor certeza. Es decir, si se trata de un proyecto de ley, la recaudación esperada no debiese ser incorporada en las proyecciones de ingresos sino hasta cuando la ley haya sido publicada", complementa el informe.

Como quinta medida, el Consejo apunta a garantizar la consistencia entre metodologías de corto y mediano plazo.

Aquí, el CFA reitera su recomendación a la Dipres respecto a que, para el año en curso y siguiente, utilice las elasticidades de corto plazo para sus proyecciones de ingresos. Por su parte, se recomienda que, hacia fines del horizonte de programación financiera de mediano plazo, la Dipres trabaje con una razón estable de ingresos a PIB.

Una sexta medida considera documentar los procesos para promover transparencia y accesibilidad para analistas y académicos.

En este punto, el CFA recomienda tres líneas de acción: