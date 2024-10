Erario contempla una expansión del PIB de 2,7% el próximo año y un endeudamiento de hasta US$ 17.500 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Como ya es tradición, este lunes 30 de septiembre el Ejecutivo hizo la entrega oficial a la Cámara de Diputados del proyecto de ley de Presupuestos, en este caso para el año 2025, el último que le corresponderá implementar a la actual administración.

Así, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, entregaron el documento a la mesa de la Corporación, encabezada por Karol Cariola (PC) y los vicepresidentes Eric Aedo (DC) y Gaspar Rivas (independiente).

En el mensaje del proyecto, el Presidente de la República, Gabriel Boric, entrega más detalles del erario, como por ejemplo un tema que siempre es controversial para los congresistas: el endeudamiento del Fisco.

Para el próximo año, el Presupuesto solicita al Congreso una autorización máxima para endeudarse por un total de hasta US$ 17.500 millones, distribuidos a través de hasta US$ 16.000 millones en emisión de deuda a nivel local e internacional, y un máximo de hasta US$ 1.500 millones en compromisos a adquirir con organismos internacionales.

El dato total es menor a la autorización máxima solicitada en el erario de este año, que ascendía a unos US$ 18.000 millones, con US$ 16.500 millones en deuda y US$ 1.500 millones en obligaciones con organismos internacionales.

Supuestos macro

En el mensaje, el mandatario también reveló detalles hasta ahora desconocidos del diseño financiero de Hacienda.

Por ejemplo, adelantó que la proyección de crecimiento económico se revisará al alza para 2025, a un 2,7%, una décima de mejoría respecto a la estimación más reciente de Teatinos 120.

Recién este martes, el ministro Marcel y la directora Martínez entregarían esos detalles, en el marco de la presentación del Estado de la Hacienda Pública y del Informe de Finanzas Públicas (IFP) ante el Congreso.

Asimismo, el mensaje presidencial también adelantó que se recortará la proyección para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio del próximo año, en dos décimas a un 4,2%.

En el texto, el Ejecutivo también calculó que la recién aprobada Ley de cumplimiento tributario aumentará los ingresos fiscales en el equivalente a un 0,9% del PIB el próximo año.

Con todo, el gasto total ascenderá a US$ 93.046 millones el próximo año.

Medidas de continuidad

El proyecto de Presupuesto mantendrá una serie de medidas de contención del gasto ya implementadas durante el año en curso, así como las instrucciones para regular de mejor manera los convenios entre el Estado y organizaciones privadas sin fines de lucro, en el marco del denominado caso Convenios que estalló a mediados del año pasado.

Por ejemplo, se establece el deber, salvo norma en contrario, de que la asignación de recursos sea a través de un proceso concursal, así como los casos excepcionales en que se permitirá la asignación directa de recursos. Del mismo modo, se estipula la necesidad de la suscripción de convenios en forma previa a la realización de estas transferencias.

Asimismo, se regula el proceso y plazos de reintegro de recursos provenientes de transferencias que no hubieren sido utilizados ya sea tanto por los organismos públicos como por las instituciones privadas. La propuesta nuevamente pone inhabilidades a funcionarios públicos de participar en la aprobación de convenios con organizaciones en las que se hayan desempeñado en un plazo determinado antes de asumir como autoridad.

También nuevamente se ponen límites a los gastos en publicidad y difusión, así como los desembolsos para viajes oficiales al extranjero, y restricciones al uso de infraestructura ajena a la de los servicios para protocolo y actividades oficiales.

Adicionalmente, se fijan limitaciones a la adquisición de vehículos de parte de los servicios.