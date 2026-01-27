García cree posible el triple objetivo de Quiroz: “Hereda una situación económica muy favorable”

Las perspectivas del futuro titular de Hacienda son “coherentes” con las del actual Gobierno, sostuvo.

El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se fijó un triple objetivo que ha generado debate entre los economistas por lo ambicioso. “En cuatro años más nos debieran evaluar por una economía creciendo al 4%, un balance fiscal en equilibrio y un desempleo acercándose al 6%”, dijo en una entrevista con DF MAS publicada este domingo.

Si bien esto lo proyecta para fines de la administración Kast, en esa misma conversación Quiroz aseguró que ya el segundo semestre de este año esas mejores expectativas deberían reflejarse en un cambio de tendencia, a su juicio, vinculado al cambio de Gobierno.

En el marco del lanzamiento de la Estrategia Nacional de Minerales Críticos realizada ayer, el actual biministro de Economía y Energía, Álvaro García, fue consultado por estas declaraciones y no rebatió los comentarios de Quiroz, sino que aportó su enfoque al respecto.

“Las afirmaciones del futuro ministro de Hacienda son muy coherentes con lo que el Gobierno ha señalado”, comenzó señalando García.

Mejoran las condiciones de inversión

“Durante este período gubernamental se ha despejado la pista para que la economía chilena despegue y crezca de forma más acelerada que lo hecho en el pasado”, señaló.

En esa línea, agregó: “Ha aumentado la inversión de manera muy significativa; la cartera de proyectos de inversión para más adelante aumentó en más de un 20%; el futuro Gobierno cuenta con una Ley de Permisos Sectoriales que permite la agilización de la aprobación de esos proyectos; el año pasado tuvimos la mayor aprobación histórica de proyectos en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); y tuvimos también, por segundo año consecutivo, un aumento en la productividad y hacía más de una década que eso no ocurría en Chile”.

En ese marco, el bininistro añadió que “el próximo Gobierno hereda una situación económica muy favorable para crecer y eso es lo que ha señalado el futuro ministro Quiroz”.