Hacienda estima que nuevo FES permitiría al Fisco ahorrarse recursos en lugar de mantener el actual CAE

Los ejes y algunos detalles ya habían sido anunciados, pero faltaba el principal insumo técnico: el informe financiero.

Esta mañana, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) ingresaron a la Cámara de Diputados el proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y lo reemplaza por un nuevo sistema público de Financiamiento de la Educación Superior (FES), presentando también el informe financiero que explica los principales aspectos económicos y fiscales de la iniciativa.

En el texto, el Ejecutivo compara la situación futura de mantener el actual CAE y cuánto se ahorraría el Fisco con el nuevo esquema, ya que se eliminan ítems de gasto como por ejemplo la compra de cartera de créditos a la banca, con sus respectivas garantías y recargos. Así, la Dipres proyecta que en un plazo de diez años el Estado se ahorraría más de US$ 4.500 millones en la comparación entre seguir con el CAE y reemplazarlo por el FES.

Los ingresos y los gastos

En el informe se explica la ecuación de distintas maneras: los mayores ingresos, los mayores gastos y los menores desembolsos respecto a la situación actual. Asimismo, se divide entre operaciones que sí afectan el balance del sector público ya que es un desembolso que no generará una retribución (o sobre la línea, como se denomina presupuestariamente) y los que implican la compra de un activo que eventualmente puede generar una rentabilidad a futuro (o bajo la línea).

Así, el reporte primero analiza los nuevos gastos, los menores gastos y los menores ingresos derivados del nuevo sistema sobre la línea, para luego hacer el mismo cálculo pero bajo la línea.

En cuanto al resultado neto sobre la línea, en un plazo de diez años implica un ahorro neto por US$ 1.264 millones, debido a nuevos gastos por US$ 398,3 millones, menores gastos por US$ 4.893 millones y menores ingresos por US$ 3.230 millones.

Los nuevos gastos se explican por el mayor gasto sobre la línea producto de los desembolsos actuales del CAE y los gastos del plan de condonación.

Los menores desembolsos, en tanto, se derivan de la recarga de créditos CAE, y los menores gastos en becas de arancel y gratuidad

Mientras que los menores ingresos se explican por la menor recolección producto del término del CAE, los ingresos por créditos vigentes del CAE y el beneficio tributario para quienes ya pagaron la totalidad de su deuda y que tiene una vigencia de 20 años.

Ahora, pensando en la situación financiera bajo la línea, se generan nuevos desembolsos acumulados por US$ 12.609 millones, menores desembolsos por US$ 6.850 millones y nuevos ingresos por US$ 9.000 millones, lo que genera un ahorro neto en este ítem por US$ 3.310 millones al cabo de diez años.

Los nuevos desembolsos se explican por los gastos en el FES y los desembolsos por el plan de condonación.

Los menores desembolsos, en tanto, se derivan de la recompra de créditos CAE y la ejecución de las garantías del CAE.

Mientras que los nuevos ingresos son la contribución al FES que pagarán los egresados y los ingresos efectivos del plan de condonación, a través de la recuperación de los créditos CAE, Corfo y el pago anticipado de la deuda.

Ahora, sumando los efectos tanto sobre como por debajo de la línea, se acumulan los ahorros para el Fisco al cabo de una década.