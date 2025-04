Marcel busca insumos ante incertidumbre arancelaria: convoca a exministros de Hacienda y exbanqueros centrales

El Gobierno sigue desplegando su estrategia para hacer frente a la incertidumbre financiera global que han generado los aranceles aplicados por Estados Unidos a la mayoría de los países del mundo, incluido Chile, que verá gravadas sus exportaciones con una tasa de 10%.

El ministro de Hacienda está informando a diario a Boric sobre los últimos acontecimientos y volverá a reunirse en los próximos días con el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF).

Junto con informar diariamente al Presidente de la República, Gabriel Boric, y reunirse con los organismos reguladores en el marco del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF, integrado por la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero), el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se encuentra en búsqueda de insumos no solo para enfrentar el complejo escenario financiero externo, sino también para preparar lo que será una inminente negociación con el Gobierno estadounidense para revertir las tarifas aplicadas a Chile. Se espera una cita con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, antes de la reunión programada para junio en el marco del comité de administración del tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países.

Con esto en mente, durante la jornada de este martes el economista cursó una invitación de primer nivel para este jueves a las 12:30 en Teatinos 120. Así, convocó a quienes ejercieron la titularidad del Ministerio de Hacienda y también a los expresidentes del Banco Central, desde el regreso de la democracia.

La convocatoria fue recibida por los exHacienda Alejandro Foxley (1990-1994); Eduardo Aninat (1994-1999); Manuel Marfán (1999-2000); Nicolás Eyzaguirre (2000-2006 y 2017-2018); Andrés Velasco (2006-2010); Felipe Larraín (2010-2014 y 2018-2019); Alberto Arenas (2014-2015); Rodrigo Valdés (2015-2017); Ignacio Briones (2019-2021); y Rodrigo Cerda (2021-2022).

También fueron invitados los extimoneles del Consejo del instituto emisor Andrés Bianchi (1989-1991); Roberto Zahler (1991-1996); Carlos Massad (1996-2003); Vittorio Corbo (2003-2007); José De Gregorio (2007-2011); y Rodrigo Vergara (2011-2016).

La cita será mixta, ya que es probable que algunos de los invitados no puedan asistir presencialmente debido a compromisos previos o a su domicilio en el extranjero. Por ejemplo, Cerda y Valdés ejercen roles en el Fondo Monetario Internacional (FMI); mientras que Velasco ejerce el decanato de la Escuela de Políticas Públicas de London School of Economics and Political Science en Londres.

Minerales críticos

En paralelo, el Presidente de la República, Gabriel Boric, informó la mañana de este martes que convocó para este jueves a un comité de alto nivel de especialistas para desarrollar una estrategia de minerales críticos.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado precisó que dicha acción “se suma al trabajo con el sector agro-exportador y a la política de diversificación de mercados”.

Boric destacó la diversificación de mercados a la que apuesta nuestro país, que dijo “se expresa en la modernización del acuerdo con la Unión Europea, los nuevos acuerdos con India y mi próximo viaje de Estado a Brasil” contemplado para fines de abril.

La ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, fue la encargada de precisar que el comité de minerales críticos está integrado por 16 personas y es liderado por el Ministerio de Minería.

Etcheverry indicó que “en los años 2023 y 2024, liderado por la ministra de Minería, Aurora Williams, se desarrolló una serie de estudios para una estrategia de minerales críticos y es por eso que se convocó a este comité de alto nivel”.

Explicó que “está compuesto por ministros y exministros de Estado, representantes de regiones y la sociedad civil; y su función va a poder ser analizar y validar el trabajo que se ha hecho y proyectar una estrategia de minerales críticos para el futuro”.

A pesar de que por ahora al cobre no le fue aplicado un arancel, se mantiene una investigación en curso por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos por eventuales distorsiones en el mercado del mineral rojo que llega a ese país para determinar el establecimiento o no de nuevos tributos.

Pero Chile, más allá del cobre, se encuentra desarrollando una estrategia de minerales críticos que también incluye al litio y al hidrógeno verde.

Durante 2024 y hasta marzo de 2025, se desarrolló la etapa de Diagnóstico, que ha tenido como insumos base tres estudios encargados por el Ministerio de Minería: el informe “Análisis de Minerales Críticos y/o Estratégicos” desarrollado por Cochilco desde una óptica de la demanda y comercio internacional de minerales; el informe “Potencial Geológico de Minerales Críticos y/o Estratégicos en Chile” elaborado por Sernageomin con un enfoque de la oferta actual y potencial a futuro; y el estudio “Apoyo a la Elaboración de Políticas Públicas de Minerales Estratégicos en Chile” desarrollado por la Fundación Espacio Público con financiamiento del BID, el cual aborda una perspectiva desde las relaciones comerciales internacionales y la posición de nuestro país.