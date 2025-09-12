Ministros de Economía e Interior salen a respaldar a Boric por discrepancias con Banco Central: "Estudiar las causas del desempleo requiere una visión más amplia"
Álvaro García y Álvaro Elizalde apoyaron los dichos del Presidente de la República sobre el impacto de las reformas laborales en el empleo, destacando la caída de la informalidad.
Ya está instalado el debate sobre el análisis del Banco Central respecto del impacto que algunas reformas laborales del Gobierno, como la jornada de 40 horas y el aumento del salario mínimo a $500 mil, han tenido sobre el empleo.
Esta mañana, tanto el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, como el ministro de Economía, Álvaro García, se refirieron al tema, respaldando los dichos del Presidente Gabriel Boric en entrevista con UChile TV, donde manifestó tener alguna discrepancia con el análisis del instituto emisor.
El ministro García recalcó que una de las principales prioridades del Gobierno es la creación de “empleos de calidad”. Además, señaló que el problema del desempleo en Chile lleva al menos 20 años y obedece a múltiples variables, dentro de las cuales mencionó la composición del producto nacional, el impacto del cambio tecnológico que está experimentando Chile y el costo del trabajo.
En relación al informe, García explicó: “El Banco Central considera solo algunas de estas variables y en un período breve de tiempo. Por eso creemos que estudiar las causas del desempleo requiere una visión más amplia y eso es lo que ha expresado el Presidente de la República, respetando por cierto, la autonomía y la opinión del Banco Central”.
Además agregó que “durante este Gobierno la tasa de informalidad ha caído en dos puntos porcentuales después de un largo período en que solo crecía”.
Dato decidor sobre el cual quiso insistir también el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien dijo que “bajo el mandato del Presidente Boric, ha aumentado la formalidad y ha aumentado el empleo formal. Eso significa que tenemos empleo en el marco de la ley, con todas las leyes laborales y sociales que se aplican a esa relación laboral”.
“Los empleos formales son cualitativamente mejores que los informales porque, finalmente, hay cotizaciones previsionales y se puede fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral y que se respeten los derechos de las trabajadoras y los trabajadores”, explicó el secretario de Estado.
"Un esfuerzo que ha dado resultado”, concluyó el jefe de gabinete.
