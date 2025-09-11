Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Boric toma distancia del Banco Central sobre impacto del salario mínimo en el empleo: “Tengo una discrepancia”

El Presidente dijo que el tema es debatible y que respeta la autonomía del ente emisor.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Jueves 11 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

salario mínimo Boric Banco Central
<p>Boric toma distancia del Banco Central sobre impacto del salario mínimo en el empleo: “Tengo una discrepancia”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

¿Se acabó el respiro para el litio? Gigante chino de baterías CATL se dispone a reabrir su mina antes de lo previsto
2
Mercados

Ricardo Matte decide dejar su cargo como consejero FAPP tras tomar conocimiento de pequeña porción de acciones de Bicecorp en herencia
3
Mercados

Cencosud vuelve al mercado chileno y coloca bonos por más de US$ 300 millones para financiar reciente compra de The Fresh Market
4
Mercados

Tribunal sentencia a Gabriel Ruiz-Tagle a dos años de inhabilidad para cargos en empresas fiscalizadas por la CMF
5
Internacional

Cómo el sueño de combinar Collahuasi y Quebrada Blanca gestó el mayor acuerdo en el sector en más de una década
6
Economía y Política

Salario mínimo, 40 horas y automatización: el Banco Central ratifica el negativo impacto sobre el empleo del aumento reciente de los costos laborales
7
Empresas

Joaquín Cruz, gerente general de Abastible: “En España y Portugal nos ha ido mejor de lo esperado, es casi el 25% del Ebitda”
8
Empresas

Se desata disputa por licitación de los estudios para el tren Valparaíso-Santiago
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete