Moody´s está optimista sobre Chile: seguirá con buena nota crediticia en medio de un Congreso de contención y un PIB de 2.5% en 2026
La agencia clasificadora señaló que la actual composición de ambas Cámaras limitará la capacidad de cualquiera de los candidatos para implementar los aspectos más controvertidos de sus agendas.
Noticias destacadas
A poco más de una semana de que suceda la segunda vuelta presidencial, en la cual se decidirá si Jeannette Jara (Unidad por Chile) o José Antonio Kast (Partido Republicano) llegará a La Moneda, Moody’s afirmó que cualquiera sea el elegido no habría cambios significativos en la calidad crediticia del país.
La agencia clasificadora expuso en su último informe que un nuevo Congreso dividido -como el que resultó tras la votación del pasado 26 de noviembre- probablemente limitará la capacidad del nuevo Presidente o Presidenta para implementar los aspectos más controvertidos de sus agendas, lo que contribuiría a la estabilidad en la calidad crediticia soberana de Chile de A2 estable.
“A pesar del impulso reformista del nuevo Presidente, la división política del Congreso hace improbable un cambio radical con respecto al statu quo”, señaló en el informe.
El análisis agregó que, en el caso del Presidente Gabriel Boric -elegido con un programa de izquierda- la fragmentación del Congreso empujó en gran medida a su administración hacia políticas más moderadas.
Además, Moody’s espera que “el próximo Presidente de Chile se beneficiará de una mejora en la situación económica inicial”.
Lo anterior, según lo planteado por la agencia, considera que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se aceleró en la primera mitad de 2025, y ahora estima una expansión real del 2,5 % para el año y un ritmo similar en 2026. También destacó que ha habido un fortalecimiento de la inversión en maquinaria y equipo, en parte debido al aumento de la actividad minera y las inversiones, a lo que se ha sumado una reforzada confianza empresarial y la rápida aprobación de los proyectos ya en marcha, que contribuirían a impulsar el ritmo de la actividad el próximo año.
Los ejes de los candidatos
De acuerdo con Moody’s, ambos candidatos buscan simplificar regulaciones que consideran han frenado la inversión, aunque con diferentes direcciones.
Mientras que Kast propone un enfoque orientado al mercado y quiere recortar el gasto público en US$ 6.000 millones en los primeros 18 meses para compensar la reducción del impuesto sobre la renta corporativa, Jara representa la continuidad de las políticas de la administración actual y defiende controles de gasto más estrictos y una mayor eficiencia en el sector público para reducir el déficit fiscal.
Otro enfoque diferente es el crecimiento económico y el papel de Codelco. Mientras que el abanderado del Partido Republicano espera atraer inversión extranjera en minería mediante política proempresariales y simplificación regulatoria, la exministra busca la modernización estatal y política industrial para reducir la dependencia de Chile de exportaciones minerales. “Sin embargo, ambos candidatos buscan diversificar la economía chilena más allá de la minería en un escenario global cada vez más impredecible”, precisó el informe.
En infraestructura, añadió que las diferencias están en que Jara pretende consolidar el desarrollo sostenible mediante eficiencia regulatoria y plazos más cortos, aunque rigurosos, para la revisión de nuevos proyectos. En tanto, Kast también apoya la eficiencia regulatoria, pero su enfoque orientado al mercado convertiría al gobierno en un facilitador más que en un inversor directo.
En el ámbito del sistema bancario, Moody´s mencionó que la candidata de Unidad por Chile buscará impulsar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas, y acelerar los pagos gubernamentales a proveedores; además de apoyar el levantamiento del secreto bancario, aunque tales esfuerzos podrían frenar los avances en digitalización.
El enfoque propuesto por Kast para las PYME es la simplificación de trámites burocráticos, reducir impuestos y mejorar el acceso a préstamos, aunque no ha proporcionado detalles específicos en su campaña, dijo la agencia.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ampliación del postnatal para hombres y avanzar en sala cuna universal: las fórmulas para combatir la crisis de natalidad
El CEP, Espacio Público y el Centro de Políticas Públicas UC elaboraron una serie de recomendaciones para hacer frente a esta problemática y al envejecimiento de la población. Otra de las propuestas apunta a igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres.
MOP abre oferta económica para concesión de Corredor Ruta 160 con inversión estimada de US$ 171 millones
El proyecto considera la habilitación de un corredor de transporte público bidireccional, de aproximadamente 14 Km, y se estima que absorberá la circulación de unos 80 mil viajes diarios.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete