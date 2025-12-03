Moody´s está optimista sobre Chile: seguirá con buena nota crediticia en medio de un Congreso de contención y un PIB de 2.5% en 2026

La agencia clasificadora señaló que la actual composición de ambas Cámaras limitará la capacidad de cualquiera de los candidatos para implementar los aspectos más controvertidos de sus agendas.

A poco más de una semana de que suceda la segunda vuelta presidencial, en la cual se decidirá si Jeannette Jara (Unidad por Chile) o José Antonio Kast (Partido Republicano) llegará a La Moneda, Moody’s afirmó que cualquiera sea el elegido no habría cambios significativos en la calidad crediticia del país.

La agencia clasificadora expuso en su último informe que un nuevo Congreso dividido -como el que resultó tras la votación del pasado 26 de noviembre- probablemente limitará la capacidad del nuevo Presidente o Presidenta para implementar los aspectos más controvertidos de sus agendas, lo que contribuiría a la estabilidad en la calidad crediticia soberana de Chile de A2 estable.

“A pesar del impulso reformista del nuevo Presidente, la división política del Congreso hace improbable un cambio radical con respecto al statu quo”, señaló en el informe.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El análisis agregó que, en el caso del Presidente Gabriel Boric -elegido con un programa de izquierda- la fragmentación del Congreso empujó en gran medida a su administración hacia políticas más moderadas.

Además, Moody’s espera que “el próximo Presidente de Chile se beneficiará de una mejora en la situación económica inicial”.

Lo anterior, según lo planteado por la agencia, considera que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se aceleró en la primera mitad de 2025, y ahora estima una expansión real del 2,5 % para el año y un ritmo similar en 2026. También destacó que ha habido un fortalecimiento de la inversión en maquinaria y equipo, en parte debido al aumento de la actividad minera y las inversiones, a lo que se ha sumado una reforzada confianza empresarial y la rápida aprobación de los proyectos ya en marcha, que contribuirían a impulsar el ritmo de la actividad el próximo año.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Los ejes de los candidatos

De acuerdo con Moody’s, ambos candidatos buscan simplificar regulaciones que consideran han frenado la inversión, aunque con diferentes direcciones.

Mientras que Kast propone un enfoque orientado al mercado y quiere recortar el gasto público en US$ 6.000 millones en los primeros 18 meses para compensar la reducción del impuesto sobre la renta corporativa, Jara representa la continuidad de las políticas de la administración actual y defiende controles de gasto más estrictos y una mayor eficiencia en el sector público para reducir el déficit fiscal.

Otro enfoque diferente es el crecimiento económico y el papel de Codelco. Mientras que el abanderado del Partido Republicano espera atraer inversión extranjera en minería mediante política proempresariales y simplificación regulatoria, la exministra busca la modernización estatal y política industrial para reducir la dependencia de Chile de exportaciones minerales. “Sin embargo, ambos candidatos buscan diversificar la economía chilena más allá de la minería en un escenario global cada vez más impredecible”, precisó el informe.

En infraestructura, añadió que las diferencias están en que Jara pretende consolidar el desarrollo sostenible mediante eficiencia regulatoria y plazos más cortos, aunque rigurosos, para la revisión de nuevos proyectos. En tanto, Kast también apoya la eficiencia regulatoria, pero su enfoque orientado al mercado convertiría al gobierno en un facilitador más que en un inversor directo.

En el ámbito del sistema bancario, Moody´s mencionó que la candidata de Unidad por Chile buscará impulsar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas, y acelerar los pagos gubernamentales a proveedores; además de apoyar el levantamiento del secreto bancario, aunque tales esfuerzos podrían frenar los avances en digitalización.

El enfoque propuesto por Kast para las PYME es la simplificación de trámites burocráticos, reducir impuestos y mejorar el acceso a préstamos, aunque no ha proporcionado detalles específicos en su campaña, dijo la agencia.