Récord en 2025: Cepal prevé que exportaciones de Chile superarán los US$ 100.000 millones

El organismo anticipa un alza del 5% en el valor de los envíos al exterior de la región. En el caso chileno el aumento sería del 2%.

A pesar de las tensiones comerciales y el panorama arancelario de este año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) anticipó cifras positivas para la región en cuanto a exportaciones.

De acuerdo con su último informe de Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2025, los envíos crecerán 5% durante este año, un incremento similar al registrado en 2024 (4,5%). Detrás de este desempeño se habrían conjugado un aumento del volumen vendido al exterior del 4% y un alza de los precios del 1%.

Si bien más bajo que el promedio regional, Chile también tendría una expansión en sus ventas a otros mercados. El organismo espera que el valor de las exportaciones de bienes mejore un 2% para alcanzar los US$ 101.577 millones en el presente ejercicio.

En el caso de los países vecinos, la Cepal anticipó un alza de 7% para Argentina, con envíos por US$ 85.237 millones; mientras que los de Perú crecerían en 14% para llegar a los US$ 86.564 millones.

En cuanto a Colombia, el incremento sería de 1% hasta US$ 51.498 millones; para Uruguay de 14% y unos US$ 18.645 millones; Paraguay 1% y US$ 14.774 millones; Brasil 3% y US$ 349.396 millones y México 5% y US$ 646.167 millones.Según el informe, el aumento previsto del 1% de los precios de las exportaciones regionales es resultado de los incrementos de algunos metales, entre los cuales destacan principalmente el oro, la plata y el cobre; y de algunos productos agrícolas y agropecuarios, como café, cacao, carne bovina, harina de pescado y productos de la pesca.

Mientras que se proyectó que el valor de las exportaciones aumente en la mayoría de las naciones de la región, los únicos con caídas serían Cuba (-7%), por una reducida cosecha de caña de azúcar y baja en el precio del níquel; y Venezuela (-9%), debido a descenso en el precio del petróleo y sus volúmenes exportados.

Además, entre los principales socios comerciales, se proyecta que China tendría el mayor incremento como destino con un alza de 7% interanual este año, debido al crecimiento de las ventas de carne y soja y con los mayores precios de minerales como el cobre. Le seguirían la Unión Europea (6%) y Estados Unidos (5%), mientras que el comercio intrarregional aumentaría solo 1%.

Las importaciones crecen

En el caso de las importaciones, América Latina y el Caribe tendría un aumento de 6%, explicado por un alza del 7% en volumen y baja de 1% en los precios.

Por destino, destacó el dinamismo de las adquisiciones desde el gigante asiático, que crecería 13% en relación al año anterior y el resto de los países de Asia de 18%, mientras que Estados Unidos y la UE solo se incrementarían 2% cada uno, respectivamente.

Chile vería un alza de 9% de sus adquisiciones este ejercicio, explicado por un avance de 13% en volumen y baja de 3% en precio, por lo que terminaría con compras desde el extranjero por US$ 85.315 millones.

En tanto, Argentina marcaría un crecimiento del valor de 26%, alcanzando US$ 72.000 millones; Perú del 7% con US$ 55.698 millones; Colombia 6% y US$ 63.641 millones; Uruguay tendría un descenso de 1% con US$ 12.739 millones; Paraguay del 7% y US$ 17.001 millones; Brasil 11% y US$ 304.050 millones y México del 3% y US$ 657.344 millones.Por subregión, se espera que Sudamérica tenga el mayor crecimiento en el valor de las importaciones, con 11%; seguido por Centroamérica con 7%; y el Caribe con 6%.