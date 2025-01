La inversión inmobiliaria en turismo termina otro año sin levantar cabeza

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Malas señales para la inversión dejó 2024. Así se desprende del catastro de inversión del sector turístico e inmobiliario de segunda vivienda/resort con fines turísticos que elabora la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), el que alcanzó un monto de US$ 381 millones a junio del año pasado, su menor monto registrado desde 1994.

El resultado representa una baja de 27% respecto de igual período de 2023 y una caída de 13,4% en comparación con diciembre de dicho ejercicio.

El reporte incluye proyectos en ejecución y estudio por un valor igual o superior a US$ 3 millones a lo largo del país.

Según consignó la CNC, entre diciembre de 2023 y junio de 2024 salieron del registro tres proyectos de inversión por un total de US$ 95 millones, monto que fue en su totalidad ejecutado.

La inversión total verificada a junio de 2024 (US$ 381 millones) incluye también los proyectos originados en mediciones anteriores que se encuentran en ejecución, pero aún no están concluidos, o que se mantienen en etapa de estudio.

Pese a que aún no están las cifras correspondientes al segundo semestre de 2024, la gerenta de estudios de la CNC, Bernardita Silva, planteó que no se vio un mayor movimiento en proyectos de inversión de más de US$ 3 millones, lo que hace prever que al cierre del año el catastro se mantendrá en niveles similares y hasta menores.

Composición sectorial y regional

El sector hotelero lidera la inversión con un 67% del monto total catastrado a junio de 2024 y el 33% restante lo conforman otros proyectos de turismo -entre los que se incluyen centros de eventos, parques, centros gastronómicos, entre otros.

La inversión hotelera alcanzó US$ 256 millones con una baja de 25,2% respecto a junio de 2023 y cayendo 1,5% respecto de diciembre del mismo año. Del total de la inversión hotelera, un 80% se encontraba en etapa de ejecución y el resto en estudio.

Por su parte, el sector inmobiliario de segunda vivienda/resort con fines turísticos alcanzó una nula inversión a junio de 2024.

Los otros proyectos de turismo, que representan el 33% de la inversión total, contabilizaron inversiones por US$ 125 millones a junio de 2024 con un alza anual y semestral de 4,2%, pero donde solo un 4% de este monto se encuentra en etapa de ejecución, mientras que el resto está aún en estudio.

A nivel regional, la inversión turística inmobiliaria se concentra en la Región Metropolitana con un monto de US$ 268 millones a junio de 2024, representando un 70% del total, con una baja de 10,7% frente al mismo periodo del año previo y un 2,3% superior a lo registrado en diciembre de 2023. Un 49% del monto de inversión catastrado en la RM se encontraba aún en etapa de estudio.

Luego, Los Ríos y Los Lagos se llevan el 5% del total y un monto de US$ 20 millones, y los proyectos multiregionales (planes de grupos hoteleros que se realizan en más de una región), contabilizados en US$ 93 millones a junio de 2024, representan un 25% del total y experimentaron una baja de 29,6% respecto a igual período de 2023.

Ante esto, desde la CNC calificaron los resultados como “preocupantes” y afirmaron que estos “reflejan un sector afectado por la incertidumbre económica y la falta de estímulos claros”.