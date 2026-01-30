Déficit fiscal en 2025 supera lo estimado, se desploman los ingresos tributarios y Hacienda anuncia recorte de gasto por US$ 800 millones este año

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, anunciaron la convocatoria a una comisión de expertos para analizar las razones de la fuerte caída de la recaudación tributaria.

El Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Dirección de Presupuestos (Dipres), dieron a conocer este viernes el cierre del ejercicio presupuestario del 2025, que trajo una serie de novedades que tendrán implicancias para la nueva administración que asume el 11 de marzo, encabezada por Jorge Quiroz en Hacienda y José Pablo Gómez en Dipres.

Según expusieron el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, el año pasado el déficit efectivo cerró en 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que es peor al 2% estimado en el Último Informe de Finanzas Públicas (IFP).

Asimismo, la fuerte caída que mostró la recaudación de impuestos, especialmente la de Primera Categoría, llevó a Hacienda a informar que propondrá un recorte preventivo del gasto público de algo más de US$ 800 millones, con decretos que se tramitarán durante el mes de febrero.

De esos US$ 800 millones, la mitad se realizará en gasto por sobre la línea y una misma magnitud en operaciones bajo la línea.

Asimismo, Grau informó que se convocará a una comisión de expertos para abordar la situación de la recaudación del impuesto de Primera Categoría, cuya recolección se contrajo en el equivalente a 0,4% del PIB el año pasado.

Asimismo, Grau adelantó que el déficit estructural -que se dará a conocer a fines de febrero- será mayor que el déficit efectivo, por lo que por tercer año consecutivo se incumpliría la meta de balance, ya que en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) el compromiso era de un saldo de 1,6% del Producto.

