Déficit fiscal en 2025 supera lo estimado, se desploman los ingresos tributarios y Hacienda anuncia recorte de gasto por US$ 800 millones este año
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, anunciaron la convocatoria a una comisión de expertos para analizar las razones de la fuerte caída de la recaudación tributaria.
Noticias destacadas
El Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Dirección de Presupuestos (Dipres), dieron a conocer este viernes el cierre del ejercicio presupuestario del 2025, que trajo una serie de novedades que tendrán implicancias para la nueva administración que asume el 11 de marzo, encabezada por Jorge Quiroz en Hacienda y José Pablo Gómez en Dipres.
Según expusieron el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, el año pasado el déficit efectivo cerró en 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que es peor al 2% estimado en el Último Informe de Finanzas Públicas (IFP).
Asimismo, la fuerte caída que mostró la recaudación de impuestos, especialmente la de Primera Categoría, llevó a Hacienda a informar que propondrá un recorte preventivo del gasto público de algo más de US$ 800 millones, con decretos que se tramitarán durante el mes de febrero.
De esos US$ 800 millones, la mitad se realizará en gasto por sobre la línea y una misma magnitud en operaciones bajo la línea.
Asimismo, Grau informó que se convocará a una comisión de expertos para abordar la situación de la recaudación del impuesto de Primera Categoría, cuya recolección se contrajo en el equivalente a 0,4% del PIB el año pasado.
Asimismo, Grau adelantó que el déficit estructural -que se dará a conocer a fines de febrero- será mayor que el déficit efectivo, por lo que por tercer año consecutivo se incumpliría la meta de balance, ya que en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) el compromiso era de un saldo de 1,6% del Producto.
Noticia en desarrollo...
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete