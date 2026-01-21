Quiroz confirma que el ingeniero José Pablo Gómez será el próximo director de Presupuestos

El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó esta mañana que el ingeniero José Pablo Gómez será el próximo director de Presupuestos (Dipres), quien era uno de los candidatos más fuertes para encabezar la repartición, como adelantó Diario Financiero a inicios de este mes.

El anuncio lo realizó en el marco de un conversatorio organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), donde también expuso el Presidente electo José Antonio Kast.

En su ponencia, Quiroz señaló que junto con Gómez buscarán recuperar el "prestigio perdido" en la Dipres. Gómez se desempeña hoy como gerente de Administración y Finanzas de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Economista e ingeniero civil industrial de la Universidad Católica -fue alumno de Quiroz a inicios de los 90- con un master of arts en Economía en el programa de Ilades con la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, Gómez ejerció cargos técnicos clave en los gobiernos de la Concertación. Fue jefe de Estudios del Ministerio de Salud entre 1997 y 2000 y superintendente de Isapres entre 2000 y 2003.

Renunció a su militancia en la DC en 2004, cuando se trasladó a Washington para trabajar como consultor en el Banco Mundial. Volvió al país en 2008 para asumir el estratégico cargo de jefe de la División de Finanzas Públicas de la Dipres, cargo que desempeñó por 14 años (siendo ratificado en los dos gobiernos de Sebastián Piñera y en el último de Michelle Bachelet), pero del que fue removido en marzo de 2022 por el ministro de Hacienda de entonces, Mario Marcel, y la actual directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

Dicha área -que está a cargo de la ejecución del Presupuesto, los cálculos de los ingresos de la nación y las empresas estatales- ha estado bajo presión durante el actual Gobierno ya que se le atribuyen errores de proyección de ingresos del Fisco que han llevado a incumplimientos de la meta fiscal. Su sucesor, David Duarte, fue removido del cargo a mediados de julio del 2024, siendo reemplazado por la economista Claudia Sotz.

En la derecha hay una buena evaluación del trabajo de Gómez en ENAP, donde en conjunto con el directorio y el gerente general, Julio Friedmann, se ha logrado darle sustentabilidad financiera a la petrolera, con utilidades que entre enero y septiembre de 2025 se empinaron a US$ 506 millones, un alza de 55% respecto al mismo lapso del año previo.

Asimismo, el designado titular de Hacienda confirmó que José Ignacio Llodrá asumirá como uno de los subdirectores de la repartición.

Economista de la UC con un MBA del MIT y una maestría en Administración Pública de Harvard -cursó ambos en paralelo-, Llodrá conoce de cerca los pormenores de Hacienda, ya que fue jefe de gabinete en Dipres bajo las direcciones de Rodrigo Cerda y Matías Acevedo entre 2018 y 2021, para luego pasar al Segundo Piso en La Moneda. Hoy radicado en Washington, ha escrito sobre temas presupuestarios, elaborando una propuesta para regular las transferencias desde el Estado hacia las ONG. Llegaría al área de Racionalización y Función Pública.

Gómez y Llodrá tendrán un rol clave en implementar el millonario recorte de gasto público que prepara Quiroz, en una cifra que durante la campaña se situó en US$ 6.000 millones en un período de 18 meses.

También, deberán hacerse cargo del tercer incumplimiento de la meta de balance estructural que se habría producido en el 2025, lo que implicará aplicar un plan de medidas correctivas este año. Aquello se dará a conocer en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, entre abril y mayo próximo.

Los próximos fichajes

A la espera de su confirmación oficial, el próximo titular de Presupuestos ha comenzado a contactar a nombres para diseñar su gabinete.

Además de Llodrá, en las últimas horas ha surgido el nombre de Claudio Martínez como próximo subdirector de la repartición.

Ingeniero comercial de la Universidad de Santiago, y magister en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, además de diplomado en Evaluación y Preparación de Proyectos, de la Universidad Católica y diplomado en Economía para la Infraestructura, de la Universidad de Chile, Martínez ya fue subdirector de Presupuestos entre diciembre de 2019 y marzo del 2022, bajo la gestión de los directores Matías Acevedo y Cristina Torres.

Posee una amplia experiencia en la Dipres, pasando como analista de los sectores de Inversiones y Crédito Público, Infraestructura, y jefe de los sectores de Vivienda y Bienes Nacionales y de Innovación y Competitividad. Hoy, es jefe del sector Hacienda, Infraestructura y Transporte de la Dipres.

Otro de los nombres que corren con ventaja es Sonia Adriasola para la estratégica División de Finanzas Públicas.

Ingeniera comercial de la Universidad de Santiago, con una maestría en Economía de la Universidad Alberto Hurtado, trabajó codo a codo con el nuevo titular de la Dipres, ya que entre 2008 y 2023 fue jefa de Programación Financiera en la repartición. En ese rol, estuvo a cargo de la administración, gestión y reporte de los activos financieros del Tesoro Público, en coordinación con la Tesorería General de la República, otras unidades del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Chile. Hoy, se desempeña como jefa de la División de Finanzas Públicas de la Tesorería.

Asoma el subsecretario

En paralelo a las nominaciones en el gabinete y la Dipres, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza la designación del futuro subsecretario de Hacienda.

Según múltiples fuentes, el abogado y director ejecutivo de la Fundación P!ensa, Juan Pablo Rodríguez, correría con ventaja.

Abogado de la Universidad Católica de Valparaíso -donde es docente- y cercano al gremialismo, Rodríguez ejerce hace casi una década como director de la entidad radicada en Valparaíso y que tiene como uno de sus benefactores al empresario Gonzalo Bofill, quien preside el director de la ONG. Su misión manifiesta es "aportar, a través de ideas y propuestas, al desarrollo integral de la Región de Valparaíso, para descentralizar Chile y para promover los principios en que se funda una sociedad libre y responsable".

Rodríguez fue premiado en 2020 (por El Mercurio y la Universidad Adolfo Ibáñez) como uno de los 100 jóvenes líderes de Chile por su aporte a la descentralización y la calidad de vida en la Región de Valparaíso.

Fue asesor en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) entre 2011 y 2014 en el primer Gobierno de Sebastián Piñera bajo la conducción del ministro Cristián Larroulet. En ese rol, le tocó coordinar equipos de abogados y egresados de derecho a cargo del seguimiento de la agenda legislativa del Ejecutivo, destacando la tramitación de tres leyes de Presupuestos.

Rodríguez y Quiroz se conocieron en una asamblea de la fundación a fines de abril del año pasado, titulada "Chile al desarrollo: una mirada desde las regiones". Además del próximo ministro de Hacienda, expusieron el actual vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), José Miguel Benavente, y el exministro de Hacienda, Ignacio Briones.