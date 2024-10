Salud, Vivienda y Educación presentan los mayores aumentos absolutos en sus presupuestos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Luego de que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, ingresaran formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Presupuestos 2025, paulatinamente se han ido conociendo más detalles.

Al mirar en las partidas, se puede observar que las correspondientes a Salud, Vivienda y Educación son las que contemplan las mayores variaciones en montos, con ajustes de US$ 735 millones, US$ 307 millones, y US$ 358 millones, lo que equivale a alzas de 4,2%, 7,2% y 2% frente a este año, respectivamente.

Sin embargo, hay carteras que mostraron alzas significativamente superiores, pero sus presupuestos totales son más bajos que los antes mencionados. Este es el caso de la partida del Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo erario aumentó en US$ 174 millones, un incremento del 45,8%.

Una situación similar se observa en la partida de Medio Ambiente, la cual subió en un 12,7%, lo que corresponde a US$ 12 millones.

En la vereda contraria, hubo tres partidas cuyo erario a disposición cayó significativamente. Así es el caso de Economía, Fomento y Turismo, cuyo presupuesto bajó un 19%, lo que corresponde a US$ 181 millones menos. Esto se debe al fin del Censo de población de este año.

Lo mismo ocurrió con Segpres y el Servicio Electoral, cuyos montos a disposición bajaron en US$ 928 mil (-4,9%) y US$ 12 millones (-8,4%), respectivamente.

Según Dipres, el erario total de la nación contempla diversos ajustes y, por ejemplo, incluye rebaja por concepto de programas mal evaluados o con objeciones técnicas, y también se consideraron ajustes por eficiencia en bienes de servicio y de consumo.