"No he sido invitado ni estoy disponible": exministro Nicolás Eyzaguirre desecha la posibilidad de incorporarse al comando de Jeannette Jara

Finalmente, el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, desechó la posibilidad de incorporarse al comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, luego de que el viernes señalara que votaría por ella y estaba disponible para ajustar su programa económico.

En conversación con El Primer Café de Radio Cooperativa, el economista aclaró que "yo no he sido invitado al comando y tampoco estoy disponible para integrarme. Esto es un equívoco completo", señalando que se habría malinterpretado el apoyo que dio la semana pasada a la candidatura ganadora de la primaria del pasado 29 de junio.

"Le reiteré a Jeannette que estoy disponible para aportar desde una mirada más académica, enfocada en buscar consensos y unidad nacional, pero no para asumir un rol en el comando", insistió, a lo que complementó que "ella no ha formado el comando, así que difícilmente podría haberme convocado y claramente me expresó que no era ese el caso, que había sido sobreentendido".

La cronología

El viernes pasado en el mismo medio, Eyzaguirre manifestó su disponibilidad a colaborar en ajustar el programa presidencial de Jara, explicitando que votaría por ella.

“Claro que voy a votar por Jara, pero voy a contribuir absolutamente a que el programa de Jara sea un programa que desde el punto de vista económico y desde el punto de la reforma política, nos dé sostenibilidad y gobernabilidad como país”, dijo.

En esa línea, el también exministro de Educación y de la Secretaría General de la Presidencia, planteó que busca acercarse al comando de la candidata, para plantear la necesidad de instaurar “una estrategia de desarrollo exportador”.

“Como decía Churchill en Inglaterra: O exportamos o morimos. Yo quiero que suba el salario mínimo. Quiero que suban los salarios. Quiero que suba el empleo. Pero para eso tenemos que relanzar una segunda estrategia de desarrollo exportador. Eso fue lo que pudo hacer la Concertación y por eso crecimos como crecimos. Y ahí tengo una misión, de tratar de plantear estas cosas”, dijo Eyzaguirre.

Jara tomó el guante y manifestó su disponibilidad para incorporar al especialista a su equipo: “Me parece muy bienvenida la opinión de Nicolás Eyzaguirre. Creo que es un hombre de amplia experiencia y va a ser un muy buen aporte en el comando”.

De hecho, este martes la presidenciable envió un mensaje por la red social X agradeciendo a Eyzaguirre y señalando que prontamente anunciará a su equipo de campaña.