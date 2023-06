10 claves de la cuenta 2023

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Esta vez no recitó. Las únicas alusiones literarias fueron a Gabriela Mistral (“que no podría ser de derecha”, anotó) y al título de la novela Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway, con el que cerró.

Fue una cuenta anual solemne, pero distendida: una rara mezcla en casi 3 horas y 40 minutos. “¿Sigo?”, preguntaba de vez en cuando. Sin duda, el Presidente estaba cronometrando el tiempo que le tomaba leer las 74 carillas de su discurso. Sabía que se había excedido, pero no aceleró el tranco. Fue el discurso más largo desde que se recuperó la democracia.

Organizó su cuenta anual exponiendo con brillo las metas cumplidas asociadas a su programa de gobierno original. Relacionó la columna vertebral del texto, que fue la urgencia de que se apruebe una Reforma Tributaria, con la viabilidad de que siete de sus grandes anuncios se financiarían con ella (“las promesas”, para la oposición). A la perentoria necesidad de que el Congreso vise el derrotado proyecto para recaudar más dinero y realizar sus profundas reformas, ligó el éxito de la reforma de pensiones, la creación de lugares de acogida para mujeres violadas, la condonación del CAE (Crédito con Aval del Estado para pago de estudios) y también el compromiso de saldo de la deuda histórica con los profesores.

En un solo pasaje de su discurso, se resume el gran guiño a sus seguidores: “No sólo debemos cuidar nuestra democracia, también debemos cuidar nuestra convivencia y respeto mutuo”. La centroderecha y la derecha insistieron en que la cuenta anual quedaba coja en las pocas medidas en pro de la seguridad ciudadana.

Nombró a cada ministro o ministra sobre cuyo sector habló en la cuenta. Incluyó también, en varias ocasiones, al presidente del Senado y al de la Cámara de Diputados. En el switch de transmisión del discurso ya no sabían dónde encontrar a tanta gente para mostrarla en primer plano. Empresarios, políticos, mujeres, diversidades, PYME y Mipyme; estuvieron entre los tantos grupos de interés llamados a construir consensos y la unidad para sacar el país adelante. “Todos, y repito, todos, tendremos que ceder, aceptar fórmulas híbridas, acuerdos sub óptimos, y no descansar ni levantarse de la mesa hasta encontrar un acuerdo”, espetó. El hibridismo llegó para quedarse.

Hace un año, el Presidente hablaba de “violencia rural” y no de “terrorismo” al referirse a los atentados de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en La Araucanía. Sus anuncios en seguridad ciudadana se centraron, mayoritariamente, en infraestructura para las policías. Doce meses después, el mandatario ha debido hacerse cargo de tres grandes temas que no eran prioridad en el programa de gobierno con el que llegó a La Moneda: seguridad pública, inmigración ilegal y el empeoramiento de la situación económica de los chilenos.

Una sola: Bachelet

La única de los expresidentes concertacionistas que estuvo presente en el hemiciclo fue Michelle Bachelet. Llegó temprano y fue la estrella de “la previa” a la cuenta. Vestida de negro, saludó alegre a ministros, exministros, exopositores, diputados, senadores, líderes de las iglesias, y a todo quien se acercara a tomarse una selfie con ella. En retribución al espaldarazo que significó su presencia y también para aprovechar el capital político de la expresidenta, el mandatario la citó en importantes pasajes de su cuenta como a propósito de sus políticas en pro de las mujeres y de su legado en derechos humanos.

La presencia de expresidentes no es habitual en las cuentas anuales. El último que asistió fue Eduardo Frei-Ruiz Tagle en 2009

Reforma tributaria protagonista

“Hemos presentado un horizonte, sabemos las deudas que debemos saldar, y estamos abiertos a construir una hoja de ruta común para lograrlo. Lo que corresponde ahora es saber si este Congreso comparte o no estas prioridades. Si es así, confío en que seremos capaces de encontrar las herramientas para construir un nuevo pacto fiscal”. Este fue un discurso en el que el Presidente Boric cruzó con la urgencia de lograr la reforma fiscal para conseguir más recursos. Ayer anunció que insistirá con la reforma tributaria a través del Senado a fines de julio, esto después de que ésta fuera rechazada (en su idea de legislar) por la Cámara de Diputados en el mes de marzo.

“Mis ministros gastarán los nudillos (de sus manos) tocando puertas para lograr llegar a acuerdos”, dijo en referencia a la reforma tributaria.

Pensiones ya

“Concretar la reforma de pensiones, luego de más de 15 años de incapacidad de ponernos de acuerdo, se ha vuelto una urgencia nacional”, conminó el mandatario.

El oficialismo consultado después del discurso negó que la condonación del CAE y el pago de la deuda histórica al profesorado estén incluidos en esta nueva versión (a negociar) de la reforma tributaria. “Este dinero es para pagar la reforma de pensiones”, explicó el senador Juan Luis Castro (PS). El dinero no alcanzaría para mucho más.

Boric recordó que hace siete meses ingresó al Congreso la iniciativa de pensiones: “Una propuesta seria y contundente para mejorar las pensiones actuales y futuras, a través de un sistema previsional mixto y equilibrado, que fortalece la libertad de elección de los afiliados, mantiene la heredabilidad de los ahorros y al que contribuyen empleadores, trabajadores y el Estado”.

Más seguros

La agenda de seguridad ya había sido adelantada, tal como lo recordó el Presidente, por la ministra Tohá en el Congreso. Consiste en el reintegro de carabineros en retiro, la ampliación de las plazas de ingreso de policías, la discusión inmediata de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, nuevas agencias de seguridad, entre otros. Y explicó en detalle siete grandes medidas.

Un anuncio popular adoptó en contra del crimen organizado: la destrucción de los mausoleos en honor a individuos ligados al narco y la limitación de sus funerales. “Una de las manifestaciones más irritantes del narco es su forma de ostentar las armas y de intimidar a los vecinos cuando se realizan funerales de los integrantes de sus bandas. Los balazos, los fuegos artificiales, los memoriales narco y las amenazas a quienes denuncian estos hechos no son tolerables. Nuestras policías hacen un gran esfuerzo por contener estos hechos, pero no es suficiente”.

Además, el Presidente dijo que ampliará y mejorará las cárceles existentes, porque en los últimos 15 meses, con la explosión de inseguridad ciudadana, ya no son suficientes las 42 mil plazas para internos que existen. A futuro, se construirán nuevas.

Inmigración

El Presidente jamás mencionó el término inmigración cerca del problema de inseguridad ciudadana. En eso estuvo claro.

Sin embargo, lo cierto es que hace un año, en la cuenta 2022, ya había anunciado la Política Nacional de Migración, y en los meses que vinieron, el Gobierno siguió mencionándolo. Ahora, sonó a nuevo anuncio. Esta vez si que sí, pareciera.

La crisis en la frontera norte de Chile, a propósito del ingreso ilegal de migrantes, de su entrada a las ciudades, y del caos que provoca esta ocupación; hicieron sonar más fuerte las alarmas.

Deuda social

“Las certidumbres de unos pocos no pueden sustentarse en las incertidumbres de muchos; ni las ventajas de unos se pueden levantar sobre las precariedades de otros. Para evitarlo, requerimos con urgencia un pacto que nos permita financiar pensiones, salud y un sistema de cuidados. Somos una comunidad, un pueblo, un destino, una Nación, y tenemos que demostrarlo a través de nuestras decisiones”, dijo. Y, a continuación, enumeró medidas para saldar, de algún modo, la deuda social. El Plan Nacional de Reactivación Educativa para asegurar la revinculación de los escolares con el sistema educativo, el Proyecto de ley de Sistema Nacional de Cuidados en Chile (para ayudar económicamente a quienes ejercen de cuidadores de enfermos y ancianos); nuevas regulaciones que beneficiarán a más de cinco millones 200 mil personas para que tengan acceso al transporte público en los sistemas en ciertas zonas del país; el acortamiento de listas de espera en salud pública, y otros.

Feligresía y diversidad(es)

En un solo pasaje de su discurso, se resume el gran guiño a sus seguidores: “No sólo debemos cuidar nuestra democracia, también debemos cuidar nuestra convivencia y respeto mutuo. En un país moderno y civilizado, no es aceptable que se hostigue a una académica por ser mapuche; o enrostrarle a una diputada la muerte de su hija/o y su duelo; o que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto a una política pública por ser homosexual; o que una senadora que sufrió una gravísima violación a sus derechos humanos tenga que responder a acusaciones absurdas y revictimizantes. No nos podemos acostumbrar a estos retrocesos civilizatorios, a esta falta de humanidad, a este afán de humillar, a esta barbarie. Estamos en el siglo XXI y en este país se debe respetar a cada una a cada uno de los seres humanos que lo habitan”.

Las alusiones a que tiene claros sus compromisos de condonar el CAE y de pagar la deuda histórica a los profesores, fueron otros de los mensajes para sus fieles seguidores.

Mujer

Siempre el Presidente Boric hace un apartado de anuncios o políticas en pro de la mujer y esta no fue la excepción.

Adelantó que se financiarían la instalación de centros de atención a victimas de violencia sexual, que se universalizaría la sala cuna para bebés y niños, y destacó la Ley de Responsabilidad Parental y pago Efectivo de Pensiones de Alimentos que inició el Presidente Piñera, pero que se promulgó en su gobierno.

50 años y DDHH

En el aniversario del golpe militar, el Presidente no se extendió en el hito histórico. Lo que recogió de allí fue la necesidad de un “Nunca más” a las violaciones de los derechos humanos en Chile.

Tras ese pasaje, recibió la ovación más larga de la jornada. Acto seguido anunció varias medidas en pro de los derechos humanos y de la memoria. Una de ellas, la había preanunciado meses antes: “Pondré en marcha un Plan Nacional de Búsqueda (de detenidos desaparecidos), que hoy lidera el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con las agrupaciones de familiares de víctimas y que presentaremos en detalle en agosto de este año. Y para dar mayor fuerza al Plan Nacional de Búsqueda, vamos a modernizar y fortalecer el Servicio Médico Legal, con una inversión de 14 mil millones de pesos para 2024”.

“ Impulsaremos la creación de un Archivo Nacional de la Memoria, y un conjunto de actividades en los que la sociedad civil será la protagonista, porque es ella la protagonista de su propia historia: museos, universidades, organizaciones sociales y de derechos humanos, partidos políticos se desplegarán en todo Chile para hacer de esta conmemoración una energía que nos empuje hacia adelante”, agregó.

Al debe

La centroderecha y la derecha insistieron en que la cuenta anual quedaba coja en las pocas medidas en pro de la seguridad ciudadana.

Sin embargo, téminos que en realidad no existieron en el discurso presidencial fueron “incentivos al crecimiento”, “incentivos a la contratación..”, “trazabilidad del gasto público” (justo ahora que se informó que había crecido el aparato estatal) y “plan de austeridad fiscal”.