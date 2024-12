Boric acoge llamado de Sofofa en pos del crecimiento, pero ratifica rebaja de impuesto a empresas a 25%

Pese a las dificultades que enfrenta el país, marcado por un contexto económico complejo y las trabas para impulsar proyectos de inversión, el presidente de Empresas Copec, Roberto Angelini, es optimista. En el marco del Encuentro Anual de la Industria, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), el empresario analiza el momento actual y sus expectativas de cara a 2025.

- ¿Cómo ve el clima país? ¿Cómo se llega finalmente a este encuentro?

- Primero que todo, la persona que está dedicada a la empresa, al emprendimiento, tiene que ser optimista. Entonces, mirándolo bajo esa óptica de optimismo, creo que el país está terminando mejor el año, un poco mejor, y pienso que el próximo va a ser mejor todavía. Va a mejorar, con respecto al 2024, así que creo que vamos lentamente, pero mejorando. No empeorando.

- ¿A qué se debe esta mejoría?

- Al mismo esfuerzo que han hecho las compañías en general, nosotros mismos, las empresas nuestras. Todas las dificultades uno las va sorteando dentro de la medida que se pueda, porque hay cosas que no se pueden resolver y seguirán. Esperamos que se vayan resolviendo. O sea, hay que ver, como le digo nuevamente con optimismo, mirándolo con un perfil de optimismo, creo que va a ser mejor.

- ¿Cómo está viendo los proyectos de inversión?

- Es difícil, difícil ha sido este año en general. Nosotros mismos en el grupo hemos hecho una inversión gigantesca. Lleva algunos meses funcionando la planta que es el proyecto MAPA, la Modernización y Ampliación de la planta Arauco de celulosa. Es uno de los proyectos más grandes que hemos hecho en la historia del grupo. Entonces es una inversión grande y que está llegando en este minuto ya a un nivel de producción estable y vemos con mucha satisfacción. Tenemos la esperanza que esto va a seguir para el próximo año, que vamos a seguir en buenas condiciones.

- ¿Y hay mejor ambiente para invertir en Chile?

- Sí, acabamos de echar a andar MAPA que es un proyecto de US$ 4.000 y tantos millones donde trabajaron 15.000 personas en el montaje. Fueron varios años y entró en producción este año. Ahora vamos a dar otro salto hacia Brasil. Aquí en Chile ya no hay capacidad, no hay tierras para forestar ni para plantar. Están las que están. Desgraciadamente con los incendios se quemaron muchas hectáreas también, así que hay todavía menos disponibilidad de madera que antes. Por lo tanto, dicho todo eso, tenemos que mirar hacia Brasil, que es un país que tiene enormes extensiones forestales y ahí estamos con un proyecto muy grande que estamos ya trabajando y la construcción va a empezar el año 2028.

- ¿Esperan anunciar grandes inversiones en el país?

- Nuestro foco va a estar en MAPA, y toda la inversión que significa ese proyecto.