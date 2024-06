Boric y base militar argentina en suelo chileno: “Deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Desde París, Francia, el Presidente Gabriel Boric se refirió a una reciente polémica limítrofe con Argentina

Y es que el pasado 29 de abril, la Armada argentina inauguró el “Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1″, una construcción que está en la frontera exacta que divide al país trasandino con Chile, y que levantó paneles solares en territorio chileno. Exactamente se construyó sobre tres metros en suelo nacional.

Tras participar en el Plenario de Alto Nivel del ODS 4 en la Unesco, el mandatario chileno se refirió a la situación.

“Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades, y que es un principio básico el respeto entre países y que por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad. O lo vamos a hacer nosotros”, advirtió.

La situación, de hecho, fue abordada con el presidente de Argentina, Javier Milei.



“Le comenté al presidente Milei, me señaló que se lo iba a mandatar a su ministro de Relaciones Exteriores. Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y por lo tanto lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible. Insisto, si no lo vamos a hacer nosotros”, dijo Boric.

El canciller. Alberto van Klaveren, también mencionó que los canales diplomáticos están funcionando. "Argentina reconoció un error, expresó sus disculpas al respecto y ahora lo que falta es expresamente remover esa instalación que está en territorio chileno", señaló.



El balance económico



Además de transmitir el mensaje al país vecino, el mandatario chileno aprovechó de realizar un balance de lo que ha sido la gira por Europa en materia económica.

Según destacó el presidente, ha podido constatar que “a Chile se le reconoce por su desarrollo, por su compromiso con la democracia, por su compromiso irrestricto con los derechos humanos y también por la preocupación respecto a los propios desafíos que tenemos, por ejemplo, ante la crisis climática, ante la desigualdad y ahora que ustedes ven, estamos presidiendo una instancia mundial para los desafíos en materia educativa”, comenzó destacando.

Con respecto a su visita a Alemania y Suiza, Boric destacó las reuniones y encuentros relacionados a inversión comercial.

“Tuvimos reuniones con inversores extranjeros, con gobiernos, con los con el primer ministro Scholz, el primer ministro de Suecia. También en la cumbre tuvimos bilaterales con Finlandia, con Suiza, con Canadá y todos valoran muchísimo a Chile. Y además ven en Chile tremendas posibilidades de inversión, en particular en lo que se refiere a energías renovables no convencionales como el hidrógeno verde. Y también a propósito de la estrategia nacional del litio, agregando cadenas de valor y transferencia tecnológica, que es lo que para nosotros es tremendamente importante. Por lo tanto, yo estoy orgulloso de mi país, destacó.

Ahora, en breve, el Presidente Boric se asistirá a un almuerzo con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron. Con esto, el mandatario chileno da termino a su gira por Europa.