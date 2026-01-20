Continúa combate contra incendios: SII y Tesorería anuncian facilidades tributarias para afectados
Se han registrado 20 víctimas fatales. El SML inició un operativo de búsqueda e identificación, mientras el fuego alcanzó el Parque Nacional Nonguén.
Noticias destacadas
En el marco de la emergencia provocada por los incendios forestales en el país, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República anunciaron facilidades tributarias para apoyar a personas afectadas en las regiones de Biobío y Ñuble.
Lo anterior fue confirmado por el Presidente Gabriel Boric a través de su cuenta de X. “Acabo de firmar decreto que autoriza a la Tesorería de la República otorgar todas las facilidades tributarias a los afectados por los incendios en BioBío y Ñuble”, publicó. Según el balance de la mañana de este martes, además de 20 víctimas fatales, el fuego ha provocado la destrucción de 590 viviendas. En Ñuble se contabilizan 82 inmuebles destruidos, mientras que en el Biobío la cifra alcanza las 508 viviendas.
Por su parte, el SII informó que está implementando una serie de medidas de alivio tributario “para apoyar a los contribuyentes afectados por catástrofes de este tipo, asociadas a los gastos en que deban incurrir producto de los incendios, o a las donaciones que se produzcan en el marco de esta catástrofe”.
El organismo estableció la condonación para quienes no puedan pagar sus obligaciones tributarias en el plazo legal, debido a los incendios. Esta medida beneficia a los contribuyentes de 16 comunas: El Carmen, Quillón, Coelemu, San Ignacio, Pinto, San Fabián, Coihueco, San Nicolás y Ranquil, Laja, Florida, Concepción, Penco, Tomé, Coronel y Santa Juana.
Mediante una circular, el SII reiteró instrucciones previas para este tipo de catástrofes y detalló que, dada la necesidad de mantener el desarrollo de las actividades económicas, los contribuyentes podrán “deducir como gastos necesarios para producir renta” los montos que destinen, de manera voluntaria u obligatoria, a evitar, contener o disminuir la propagación de los incendios, así como los desembolsos orientados a aminorar o paliar sus efectos y resguardar los intereses del negocio.
590 viviendas han sido destruidas.
En cuanto a las donaciones destinadas a apoyar el enfrentamiento de la catástrofe, el Servicio recordó que las donaciones no requieren autorización o aceptación previa y tampoco se aplica el límite de UTM 250 “cuando se trata de donaciones en especie o dinero en situaciones de emergencia o calamidad pública ni respecto de bienes sujetos a próximo deterioro o descomposición”.
La circular establece además un procedimiento especial que otorga hasta seis meses para informar pérdidas de inventario y reitera la condonación de multas por pérdida de libros contables en zonas afectadas.
Durante el balance de la mañana de este martes, el Gobierno informó la destrucción de siete establecimientos educativos, afectando a 767 estudiantes, y cortes de electricidad que impactan a más de 9 mil clientes en Ñuble, Biobío y La Araucanía. Asimismo, cuatro centros de salud resultaron afectados, mientras se trabaja para reactivar operaciones en lugares como el Hospital Penco-Lirquén.
Más de 500 de las viviendas destruidas están en el Biobío. Foto: Reuters
Operativo de búsqueda
Este martes se inició una ejecución liderada por el Servicio Médico Legal (SML) en coordinación con la Fiscalía y las policías con el fin de realizar una búsqueda e identificación de víctimas fatales en los sectores de Lirquén y Punta de Parra, en la Región del Biobío.
Producto de estas labores, se decretó el cierre de distintos accesos, permitiendo el tránsito solo a residentes y servicios de emergencia.
El flujo vehicular hacia Tomé, incluido el traslado de ayuda, deberá realizarse exclusivamente por la Ruta 158, mientras que el ingreso de donaciones será coordinado a través del Gobierno Regional del Biobío, comentó el gobernador Sergio Giacaman.
En tanto, en la Región del Biobío, la Conaf confirmó que el fuego alcanzó el Parque Nacional Nonguén, con una afectación preliminar de 85 hectáreas.
Según informó el director regional del organismo, Esteban Krause, se ha constatado daño tanto en bosque nativo como en bosque mixto. El parque es considerado uno de los pulmones verdes más importantes de la Región y el único parque nacional periurbano del país.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Suprema cierra juicio entre Mosa y Jano por mall en Valdivia, y rechaza indemnización por $ 26 mil millones por retraso en construcción
La disputa que se inició en 2014 entre los primos empresarios inmobiliarios está llegando a su fin. La Suprema dijo que, aunque sí hubo competencia desleal, no se le puede imputar todo a la firma de Jano.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete