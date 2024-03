El llamado de Costa y Devés a seguir impulsando el liderazgo de las mujeres

En un emotivo encuentro, y ante un auditorio lleno, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, y la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, recibieron un premio por su trayectoria por parte de ComunidadMujer.

Ambas, en 2022 se convirtieron en las primeras mujeres en ocupar sus respectivos cargos.

“Las mujeres a la que reconocemos hoy con este premio son personas que han elegido en sus trayectorias tener un impacto desde lo público, logrando que sus acciones incidan en el futuro de muchas personas y en el desarrollo social, económico y cultural de nuestro país”, señaló la presidenta del directorio de ComunidadMujer, María Olivia Recart.

“Nos hacen ver la importancia de la excelencia, la sobriedad, la seriedad, la humildad y la consecuencia en la vida pública”, sumó Recart.

En el salón se encontraban diversas autoridades como la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry; y los consejeros del Banco Central, Alberto Naudon, Luis Felipe Céspedes y Claudio Soto.

A los anteriores se unieron los exvicepresidentes del instituto emisor, Enrique Marshall, y Sebastián Claro, además de exministros de Estado como Felipe Larraín, José Ramón Valente y Gloria Hutt.

“Qué ejemplos son para tantas personas, en especial mujeres, que las observan y las admiran. Qué responsabilidad tienen”, dijo también Recart sobre Costa y Devés. Y agregó que desde la organización tienen “una profunda convicción y confianza en la capacidad de las mujeres para hacer grandes contribuciones a Chile”.

Otra que se hizo presente, aunque de manera telemática, fue la ministra del Interior, Carolina Tohá. “Ambas, estoy segura, han tenido que abrirse paso en este mundo donde la mujer que tiene una voz clara y que da el paso adelante nunca la tiene fácil”, mencionó en un video.

“Creo que para todas las que somos mujeres, verlas ahí es un orgullo y es una inspiración y también un enorme aporte para que seamos un mejor país”, cerró la secretaria de Estado.

Las mujeres “hemos hecho un camino, un recorrido importante que partió hace rato y ya no para”

La presidenta del Banco Central se refirió a la importancia de la presencia femenina en los espacios y el trabajo que han hecho en esta materia en la entidad.

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, fue reconocida por una trayectoria en la que destacan pasos por la Dirección de Presupuestos (Dipres), y como subdirectora de Libertad y Desarrollo, además de su importante paso por el instituto emisor.

En una conversación con la vicepresidenta del directorio de ComunidadMujer, Paula Escobar, la economista se refirió a las labores que han hecho en el ente autónomo en materia de género. “Llevamos harto tiempo caminando en espacios donde al principio éramos muy pocas y ahora somos un poco más. En el Consejo del Banco Central ya somos dos mujeres, ya no es solo una, dos de cinco hace una diferencia”, resaltó Costa.

La presidenta de la entidad desde 2022 dijo en términos más generales que cree que las mujeres “hemos hecho un camino, un recorrido importante que partió hace rato y ya no para. Y, en ese sentido, soy bien optimista”.

Aun así, la exDipres enfatizó en que aún queda mucho trabajo por hacer. “No es solamente tener igual cantidad de mujeres y de hombres”, postuló, y explicó que “hay brechas en el mercado laboral que uno puede ir revisando y ahí desde la academia también hay mucho aporte que hacer, no solo mirando las brechas, sino que entendiendo lo que hay detrás”.

A su juicio, una de las claves en la igualdad de género está en el ámbito educacional. Se debe “enseñarles a las mujeres lo que pueden hacer, darles autoconfianza”.

“Hay un cambio que ir acompañando, en mi opinión, desde distintos ámbitos, desde la cultura, desde la educación, desde mirar lo que hay en las políticas públicas, desde mirar qué es lo que hay detrás de las brechas y cómo aprendemos a corregirlas”, agregó.

En el caso particular de la labor del Banco Central, Costa resaltó que a pesar de que existen “menos” mujeres en áreas como la economía y las finanzas, en el ente autónomo “ha aumentado el porcentaje de mujeres contratadas”.

Para la economista, es fundamental sumar mujeres a los espacios, ya que ellas “tienden a formar ambientes más propensos a la conversación, a compartir, a intercambiar. Y esa es la clave”.

Sumado a ello, durante el conversatorio, en un ánimo más íntimo, la presidenta del banco se refirió al equilibrio entre su vida laboral y maternal. “Para mí es una riqueza haber sido madre también y por eso yo quiero agradecer el apoyo que he tenido en mi casa. Mi marido ha sido un pilar en eso, mis hijos también”, dijo emocionada.

“Esa parte de mi vida, para mí es muy valiosa. No habría renunciado nunca a ella y, por lo tanto, el secreto está en compartirlo con la vida profesional”, añadió.

Sobre su paso por la entidad, aseguró que “han sido dos años de un tremendo aprendizaje”, donde enfrentó desafíos como la guerra en Ucrania, el alto nivel inflacionario en Chile -que alcanzó un peak de 14,1%- e importantes decisiones de política monetaria.

Para cerrar, Costa lanzó una pregunta: “¿Por qué queremos el empoderamiento de las mujeres?” Y la respondió planteando que “lo queremos porque es justo, porque es necesario, porque es un aporte para el país, porque estamos perdiendo talento, pero también lo queremos por las mujeres y eso significa que cada una de nosotras sienta y haga lo que le permita ser plena. Y yo creo que eso no hay que perderse”.