El mundo empresarial ante plebiscito de salida: crece apoyo a nueva Constitución y ven factible revertir voto “en contra”

Pareciera que a la suerte de la propuesta de nueva Constitución que será plebiscitada en diciembre aún le podrían faltar capítulos. Al menos esa es la visión que prima entre los 59 integrantes del panel de negocios que contempla la medición mensual de Deloitte-Cadem, de los cuales el 98% considera “reversible” el voto en contra que muestran distintas encuestas públicas.

De hecho, el Índice de Confianza Económica de septiembre, muestra que un 78% de ellos votaría a favor del documento elaborado por el Consejo Constitucional. Este número sube a 98% si el texto da estabilidad al futuro del país.

“El mundo empresarial quiere cerrar el debate constitucional y, por lo tanto, salir del escenario de incertidumbre”, opina el gerente general de Cadem, Roberto Izikson.

A su juicio, el texto reúne materias a las que los empresarios le asignan alta relevancia: libertad de elección en salud, educación y pensiones.

En el caso de que el Presidente Gabriel Boric llame a votar en contra, un 61% de los empresarios votaría a favor.

“Mi impresión es que nos hemos centrado tanto en si es un acuerdo transversal o no, que hemos olvidado comunicar los contenidos”, dice la vicerrectora académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Soledad Arellano. Por lo mismo, añade: “Los avances o retrocesos deben evaluarse respecto del texto que actualmente nos rige, no respecto de un ideal que no existe”.

La socia de Deloitte, Jacqueline Plass, expresa que “el gran desafío” para las comisiones Experta y Mixta, es “ajustar un texto que interprete a la mayoría de los chilenos y nos acompañe los próximos 50 años”.

Los números del mundo empresarial contrastan con los resultados que arroja el panel de opinión pública, pues solo un 28% votaría a favor de una nueva carta fundamental, versus un 53% en contra.

Ricardo García, gerente general de Camanchaca.

"Hay que preguntarse por qué Chile dejó de crecer y, consecuentemente, su moneda a devaluarse contra el dólar".

"Los avances o retrocesos deben evaluarse respecto del texto que actualmente nos rige, no respecto de un ideal que no existe".

"El mundo empresarial quiere cerrar el debate constitucional y, por lo tanto, salir del escenario de incertidumbre".

Las comisiones Experta y Mixta "tienen la gran oportunidad de ajustar un texto que interprete a la mayoría de los chilenos".

Presupuesto 2024

Más allá del debate constitucional, un 51% del panel de negocios calificó como “regular” el proyecto de Ley de Presupuestos 2024 presentado hace unas semanas por el Gobierno. Más específico, un 59% cree que está mal la decisión de la administración Boric de aumentar un 3,5% el gasto público.

Pese a lo anterior, un 90% destaca el aumento en seguridad para fortalecer policías, fiscalías y cárceles.

Situación económica

Sobre el escenario económico que enfrenta el país, el pesimismo sigue aumentando. Si en agosto un 58% calificaba como mala o muy mala la situación económica actual, en septiembre lo hace un 63%. De aquí a seis meses, sólo un 22% cree que el panorama mejorará.

Uno de los temas que preocupa es el alza del tipo de cambio. Un 69% asegura que el valor del dólar impacta mucho o bastante en su industria; mientras que un 35% cree que el reciente aumento depende de factores nacionales e internacionales por igual.

“Hay que preguntarse por qué Chile dejó de crecer y, consecuentemente, su moneda a devaluarse contra el dólar. La respuesta es la animadversión al crecimiento de las políticas públicas -leyes, normas, dictámenes y permisología”, opina el gerente general de Camanchaca, Ricardo García.

En el panel de opinión pública, un 62% cree que la situación económica actual es mala o muy mala, lo que contrasta con el 66% anterior.

En cuanto al empleo, un 74% afirma que el estado actual del mercado laboral es malo o muy malo, y el 62% de los encuestados cree que esto empeorará en seis meses.