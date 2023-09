El turismo se reactiva al ritmo de la samba: casi se triplica la llegada de brasileños este invierno

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por fin el sector del turismo del país tiene razones para celebrar. Se trata de la notoria recuperación que han mostrado las visitas de los brasileños atraídos por el invierno local. Es más, el número de los primeros seis meses casi triplica lo observado en el mismo periodo del año pasado.

Se trata de 169.445 visitantes provenientes del gigante sudamericano frente a los 63.768 de hace un año. Del total, 41.965 solo llegaron en junio, cifra que saltó a 71.388 en julio de este año. Todo, gracias al imán de la nieve.

Este dinamismo, según explica la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, posicionó a Brasil como el segundo país con mayor número de llegada de turistas extranjeros en los primeros seis meses.

Pero aún falta camino por recorrer para recuperar los niveles previos a la pandemia –cuando arribaron 241.716 visitantes brasileños en el primer semestre de 2019- y por eso están trabajando en la actualización del plan de marketing internacional, donde Brasil es un mercado prioritario; y han sostenido encuentros con el embajador de esa nación en Chile y con gobernadores de diferentes Estados. Así, junto a la coordinación público-privada, se ha logrado contar con rutas adicionales de conexión aérea, como la recientemente anunciada con Belo Horizonte y Florianópolis.

“Chile tiene un enorme potencial para atraer a los turistas brasileños, que buscan atractivos naturales y experiencias como el turismo asociado a los deportes de nieve y al enoturismo”, dice Pardo.

La senda de recuperación

El presidente de la Asociación de Hoteleros, Alberto Pirola, señala que “los brasileños han sido los que lograron mantener arriba la temporada de esquí, por eso estamos contentos”, aunque precisa que ha sido una temporada especial, ya que partió tarde, pero va a durar más.

“Hay bastante nieve hoy y viene otro frente; es de esperar que la isoterma sea baja para que se mantenga la buena calidad de la nieve y los extranjeros puedan seguir disfrutando”, expresa.

Esta dinámica contribuyó a que la ocupación en la temporada fuera alta, sobre el 90% en los centros de esquí, pero la permanencia -precisa el dirigente- fue baja.

“La gente vino a esquiar y se devolvió, no hizo muchos recorridos por alrededores de Chillán, Viña del Mar o la Región Metropolitana, eso aún se ve bajo, no se ha logrado recuperar a lo que era prepandemia”, opina.

Una visión similar tiene la presidenta ejecutiva de Fedetur, Helen Kouyoumdjian, quien advierte que el repunte de turistas brasileños al país no alcanza a revertir el rezago que se mantiene en relación con los mismos meses de 2019, en prepandemia.

Y este es un fenómeno general del turismo nacional, donde varios indicadores, entre ellos el empleo en el rubro, muestran lentitud en la recuperación del sector, “cuestión que nos inquieta, porque pasan los meses y el escenario se mantiene bajo los niveles de un año normal”.

Por lo mismo, recuerda que han insistido ante las autoridades en la necesidad de un plan especial de apoyo, que incluya medidas que fomenten la llegada de visitantes internacionales al país, en especial ahora que se acerca la temporada alta de verano.

Las cuentas del presidente de Achiga, Máximo Picallo, apuntan a que aún se está un 17% por debajo de lo que podría ser una temporada normal de la llegada de brasileños. “Hay que seguir potenciando ese mercado”, subraya.

“Necesitamos al turista internacional. El turista brasileño gasta más que el argentino y hace turismo de compras, porque en términos de comercio Chile es más barato que Brasil, aunque no están en el nivel de lo que gastan turistas europeos o norteamericanos”, explica.

Hacia un mayor gasto

Datos de la Subsecretaría de turismo indican que la permanencia promedio del turista brasileño es de ocho noches, 0,4 más que en 2019, cuando el indicador alcanzó 7,6.

Su gasto promedio diario individual es de US$ 103,8, es decir, US$ 2,7 más que en 2019, cuando alcanzaba los US$ 101. Sólo lo superan los visitantes de Estados Unidos (US$ 106).

En cuanto al gasto total individual, Brasil alcanza los US$ 828, lo que representa US$59 más que en 2019.

A nivel general, entre enero y julio de este año se registraron 2.100.658 ingresos de turistas extranjeros, con un alza de 185% respecto a igual período de 2022, y una baja de 27% respecto a enero-julio de 2019, año de prepandemia.

Y, para el conjunto del ejercicio, se estiman 3.552.363 turistas extranjeros, aún por debajo de los 5 millones que visitaban Chile antes del Covid-19.