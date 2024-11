Embajador de Chile en EEUU descarta efecto en visa waiver tras elección de Trump: "Lo importante es mantener la excelente relación que tenemos con Estados Unidos"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hasta la madrugada de este miércoles, el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, siguió los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos que dieron por ganador a Donald Trump.

Desde Washington, el excanciller analiza lo sucedido y proyecta los posibles efectos en nuestro país, señalando que los chilenos no tienen por qué preocuparse del resultado y considera que no hay peligro de suspender el programa de visa waiver que tiene Chile con EEUU.

- ¿Qué análisis hace de los resultados de una elección que se esperaba más pareja?

- Los chilenos pueden estar muy tranquilos, efectivamente hay un cambio de gobierno en Estados Unidos, eso tendrá repercusiones en distintas partes del mundo, pero Chile es un país que tiene una relación muy estable con Estados Unidos. Hemos hecho avances enormes en el último tiempo sobre la reflexión común de lo que significa temas tan importantes como la transformación energética en EEUU, hemos acordado un tratado de doble tributación, tenemos un acuerdo de libre comercio que está perfectamente asentado.

Chile no tiene ningún conflicto con EEUU, por tanto, somos un país que tiene una política exterior independiente. Eso lo sabe muy bien EEUU, lo ha vivido en varias oportunidades, nos hemos tratado siempre con respeto y creo que el discurso del Presidente Trump anoche, buscando la unidad de los americanos y declarando que está en contra de todas las guerras, es algo que muestra que el sistema norteamericano funciona bien. Hubo un conocimiento inmediato de los resultados, por lo tanto creo que el mensaje es tranquilidad porque no hay nada que pueda ser de dificultad para Chile.

Otra cosa es que los partidos políticos de Chile y otras partes van a sacar sus conclusiones respecto de lo que significa la victoria del Presidente Trump, pero no es a mí a quien corresponde hacer esos análisis. Lo que importa aquí es conservar una relación excelente como la que tenemos con EEUU en todos los planos.

- ¿En dónde debiera centrarse la relación comercial en un segundo gobierno de Trump?

- No es la primera que me pasa esto, tengo un sentimiento de deja vú, porque yo fui embajador acá con el Presidente Obama y luego ganó Trump, donde estuve más de un año en un gobierno republicano.

Efectivamente, el tema comercial es una cuestión central, por tanto, Chile no solo tiene un acuerdo, sino que trabaja sobre la base de un mercado abierto y global que funciona y quisiéramos no solo el respeto a los tratados, sino que también el respeto a la forma que han funcionado instituciones que inventó el propio EEUU, como la OMC. Nos interesa el mundo multilateral porque es ahí donde los países pequeños tiene la posibilidad de defender sus intereses y no veo ninguna posibilidad de que esto se desriele. Si EEUU quisiera introducir algún cambio en el acuerdo, hay una comisión anual que se reúne y acaba de hacerlo.

En otros temas como inversión no creo que vaya a haber ningún efecto, porque las inversiones no dependen del gobierno de EEUU, sino que básicamente del sector privado y el interés que Chile le presente a las empresas norteamericanas y el trabajo realizado acá es de promover las inversiones y hemos trabajo bien con la Cámara de Comercio de EEUU y los ministerios de Hacienda y Economía de Chile. Hemos buscado promover lo que significa la importancia de Chile a partir del litio y los minerales que son esenciales para la transición energética de EEUU. Por tanto, no veo dificultades en este terreno.

- ¿El TLC firmado nos protege de medidas proteccionistas?

- Absolutamente. El TLC que tenemos con Estados Unidos acaba de ser revisado por las dos partes y hay un acuerdo permanente de cómo esto está funcionando de bien. No veo dificultades en ese sentido, pero subrayo de que Chile va a ser siempre un país que va a desear un libre comercio, que está abierto a la inversión extranjera y que hoy está particularmente interesado -y esa es mi tarea- en promover la inversión norteamericana en Chile.

- ¿Está en riesgo el programa de visa waiver para Chile, como varios analistas lo señalan?

- Me lo tomo con mucha tranquilidad esto también, porque la verdad es que en Chile se exagera esta situación. He visto varias veces que algunos cuentan una historia, como que estamos en una situación dramática, cuando no hemos estado nunca este año en una situación dramática.

Pero más que entrar en el detalle, quisiera decir que la preocupación del Presidente Trump y de los Estados Unidos en realidad es sobre los inmigrantes ilegales, que ha dicho está dispuesto a expulsar a 15 millones de personas. Nadie está pensando en esa dimensión, pero naturalmente que el permiso para que los turistas chilenos entren sin visa, que ha llegado a un acuerdo entre autoridades chilenas y norteamericanas, que es celebrado acá como algo que está funcionado bien, la verdad es que no creo que entre en el radar de lo que va a pasar en el futuro de la inmigración. Acá no estamos tratando algo de inmigración, es una cuestión de turismo y facilitación de los chilenos para que entren a Estados Unidos a explorar negocios o gozar del turismo. Creo que se mezclan cosas que nada que ver, y si pasa algo tendremos que verlo en su momento.

- ¿Se puede reavivar la guerra comercial entre Estados Unidos y China tras la victoria de Trump?

- Habrá que verlo, porque pienso que esta campaña ha sido muy dura, se han dicho cosas muy fuertes y desproporcionadas, ha habido mucha polarización y lo que veo yo aquí es que los diplomáticos debemos mirar las paradojas, no los conflictos. Y aquí hay una paradoja, porque el Presidente Trump, que parece conflictivo, también plantea la paradoja de que está en contra de las guerras y busca establecer una situación en la que EEUU pueda dedicarse a sí mismo y no estar en un cuadro de conflicto externo.

Y desde ese punto de vista, el tema de China va a ser reevaluado. Los dos candidatos desconfían del desarrollo de China, pero Trump ha sido más duro y ha plantado varias veces un desacople de las dos economías, cosa que es muy difícil de hacer y pienso que hay mucho interés en EEUU que eso no ocurra, porque hay muchas empresas importantes que van a seguir vinculadas a China. Pero nosotros deseamos que se siga en una economía lo más integrada posible y menos conflictiva porque eso le conviene a la economía chilena.

- ¿Desde su punto de vista, era más deseable que ganara Kamala Harris?

- Obviamente quien conoce mi trayectoria, y a la edad que tengo, nadie va a dudar de lo que yo pienso, pero mi tarea como embajador es mantener la mejor relación con el Gobierno del Presidente Trump y los Estados Unidos. Y eso voy a hacer tal como lo hice cuando representé al Gobierno de Michelle Bachelet y lo estoy haciendo ahora.