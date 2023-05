Ignacio Fernández, director de Prochile: “Las empresas chilenas están mirando México como un lugar donde hacerse globales”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

desde Ciudad de México

Son las 8:30 de la mañana, y el Salón Adolfo López Mateos, del complejo Los Pinos en Ciudad de México, está repleto de empresarios chilenos y mexicanos. El evento es la primera actividad del encuentro de negocios Chile-México organizado por Prochile del jueves pasado y que llevó a más de 40 empresas chilenas a la capital azteca, los que fueron recibidos por más de 100 importadores mexicanos. En su discurso inaugural, Ignacio Fernández, director de Prochile invitó a los empresarios a hacer negocios y ampliar los rubros de traspaso entre las economías.

Las cifras dan cuenta que tras 24 años de Tratado de Libre Comercio, el intercambio comercial con México alcanzó los US$ 4.161 millones en 2022, experimentando un crecimiento promedio anual del 7,5% anual desde 2018, siendo el octavo socio comercial en bienes y servicios.

“En el caso de México tenemos alrededor de 200 empresas con las que tenemos que estar trabajando monitoreando, sabiendo qué está pasando y cómo podemos seguir apoyándolas”.

“Chile se ve como un país muy estable para hacer negocios y es un país donde efectivamente tenemos muy buenos productos, de mucha calidad y tenemos una trayectoria de exportación consolidada y muy grande”.

- ¿Qué es lo que más les preocupa a los empresarios chilenos cuando vienen a hacer negocios a México?

- Es lo común, el saber qué está pasando, cuáles son los códigos de los otros países para hacer negocios, porque finalmente los negocios son relaciones humanas. Pero, en general, más que preocupación, lo que hay es mucho respeto por los dos países. El TLC va a cumplir 25 años, ha sido pionero y sin duda podemos seguir profundizando.

Las empresas chilenas cada vez están mirando más a México como un lugar donde pueden establecer redes y hacerse globales. Están buscando mirar qué está pasando con el ecosistema de venture capital para levantar capitales, están probando su iniciativa, sobre todo empresas tecnológicas, y hay un potencial muy grande que, como ProChile, a través del programa Go Global hemos ido potenciando.

- ¿Qué están haciendo para las nuevas empresas que se quieren instalar en México?

- En el caso de México tenemos alrededor de 200 empresas con las que tenemos que estar monitoreando, sabiendo qué está pasando y cómo podemos seguir apoyándolas. Además, a través de programas como el Go Global en septiembre vamos a traer nuevamente una versión a México.

Estamos pensando traer alrededor de 15 empresas y eso significa que vamos nuevamente a seguir potenciando y mirando qué está pasando acá en el escenario.

Un socio estable

- ¿Cómo han sido estos primeros meses a cargo de ProChile, qué desafíos tiene?

- ProChile es una institución muy bonita, porque tiene esta mezcla de oficinas regionales en todas las regiones de Chile, con oficinas comerciales afuera. Y hay una cosa muy vigorosa que tiene que ver con salir a buscar y conocer lo que está pasando, las realidades regionales de Chile, cuáles son las ofertas que podemos mostrar y ver cómo los mercados están aceptando o demandando nuestro producto. Estamos trabajando fuerte con las empresas PYME para que logren salir; también con las empresas intermitentes, que son aquellas que tienen exportaciones esporádicas, no permanentes, y que generalmente son PYME, queremos saber qué está pasando con ellas y cómo podemos ayudarle a tener exportaciones más permanentes.

Estamos trabajando muy fuerte también en potenciar aquellas empresas que son proveedoras de bienes o servicios de grandes sectores exportadores chilenos, aquellas empresas que le proveen bienes a la piscicultura, a la industria forestal, agroalimentaria, a la industria minera.

Queremos detectar a ese tipo de compañías, estamos haciendo un mapeo y convenciéndolas que ellas también pueden exportar si le están prestando bienes o servicios a estas grandes empresas que son de primer nivel.

- ¿Cómo han madurado las PYME chilenas en torno a la internacionalización?

- Sin duda las PYME deberían internacionalizarse cada vez más. Hay un grupo de PYME, que probablemente es más difícil que lo hagan por los negocios mismos que enfrentan, y eso hace que sea más difícil internacionalizarse, pero aquellas que lo hacen, en general, les va bien.

Y aquellas que trabajan con ProChile, en general, tienen la capacidad de exportar a más mercados, más bienes y servicios y de manera permanente.

Estamos saliendo a buscar aquellas que no están con nosotros, para apoyarlas en el sentido de prospectar algunos mercados y bienes que puedan trabajar (...) Quizás todavía tenemos que apoyarlas mucho más en que el valor que están exportando sea cada día más creciente y que el valor exportado de las PYME signifique un porcentaje mayor en el total de lo que Chile exporta.

- ¿Qué responde sobre la situación macroeconómica, política, en sus viajes al exterior?

- Generalmente, cuando uno está fuera de Chile, no están metidos tanto en el día a día, por lo tanto, Chile se ve como un país muy estable para hacer negocios y es un país donde efectivamente tenemos muy buenos productos, de buena calidad y tenemos una trayectoria de exportación consolidada y muy grande. Eso se ha mantenido y se sigue manteniendo y estamos trabajando por potenciarlo más.

- ¿No hay preocupación por temas de seguridad, políticas públicas?

- No, no lo que yo he visto, no hay una preocupación especial. En general, los términos de comercio han seguido avanzando tal como nosotros queremos.

Obviamente hay crisis internacionales que no tienen que ver con el país, que potencialmente afectan, pero si uno mira las exportaciones desde el 2022, comparada con el 2021, hemos tenido muy buenos resultados y queremos que el 2023 también tenga esos resultados.

- A comienzo del gobierno hubo ciertos intentos por reenfocar la política comercial exterior, demorando el TPP 11, por ejemplo, o enfocando todo hacia Latinoamérica, ¿eso sigue?

- Nosotros estamos trabajando como ProChile, y aprovechando todas las oportunidades comerciales que tenemos a disposición y con todos los acuerdos de libre comercio que están en vigor. Ahora estamos trabajando mucho en los encadenamientos productivos, en la acumulación desde el origen y eso significa aprovechar nuestra red de acuerdos comerciales y transformarnos en plataforma para poder exportar entre varios países en conjunto. Chile es un lugar privilegiado para exportar, es un socio confiable, con productos de muy buena calidad y debemos seguir trabajando no solo para que consolidemos lo que tenemos, sino para seguir avanzando más y sobre todo subir más a las pymes en el comercio internacional.

- ¿Qué viene para el segundo semestre en Prochile?

- Estamos trabajando muy fuerte con los proveedores, también con empresas del sector agroalimentos. Tenemos programado un viaje a India. Adicionalmente, estamos trabajando muy de la mano con la Sofofa, y queremos ir a marcar presencia agroalimentaria en India, porque es un mercado muy relevante que vamos a seguir trabajando y potenciando.

En Panamá tenemos ahora un encuentro muy grande de negocios, incluso más grande que el que tenemos ahora en México que queremos llevar muchas empresas de distintos sectores, sobre todo con valor agregado, servicios y alimentos, servicio logístico.