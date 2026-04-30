Ingrata partida de año: la economía chilena arriesga un primer trimestre en rojo

Tras los retrocesos de enero y febrero, las proyecciones para marzo apuntan a una nueva baja de entre 0,8% y 1%.

Un inicio de año marcado por la debilidad ha enfrentado la economía chilena, tal cual lo reflejan las caídas de 0,5% y 0,3% que protagonizó el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en enero y febrero pasado respecto a los mismos meses de 2025.

Y lo complejo es que marzo no sería mucho mejor. De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves, el Índice de Producción Industrial (IPI) de marzo completó su sexto mes en rojo al descender un 3,4% anual en el citado período, muy por debajo de las expectativas del mercado que esperaban una contracción de 1,9%, según la encuesta de Bloomberg. El mayor retroceso golpeó al segmento manufacturero, con una baja de 4,5% anual, que respondió principalmente a una reducida producción de pescado debido a condiciones climáticas.

La minería también siguió sin despegar. El Índice de Producción Minera (IPMin) volvió a contraerse un 3,7%, donde el mayor tropezón se observó en el segmento metálico con una caída de 6,5% debido a la menor ley de cobre que no pudo ser compensada por el resultado positivo del litio.

En contraste, la actividad de comercio creció un 4,4% anual en marzo, donde el sector mayorista registró el alza más notoria, de 6,2%, gracias a ventas de maquinaria y equipos.

Las ventas al por menor marcaron un incremento anual de 4,6% de la mano de repuestos de vehículos y productos electrónicos, pero también por la venta de combustibles adelantada debido al anuncio del aumento de precios en marzo.

Dado este mix de cifras, Santander se la jugó por el pronóstico más optimista para marzo, que sólo habla de una expansión de 1%.

Mientras, tanto el Observatorio de Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales (UDP) como Coopeuch proyectaron un 0,5%, por debajo del 0,7% estimado en la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central.

Pero también hubo pronósticos de disminuciones. Coopeuch advirtió la posibilidad de que el Imacec de marzo haya cedido 0,5%, en tanto que desde la consultora Gemines apuntaron a un retroceso de 0,8% y una cifra “igualmente significativa respecto de febrero en la serie desestacionalizada”.

“Los datos sectoriales del INE anticipan un apagado Imacec en marzo, con lo que la economía habría arrancado con una caída el primer trimestre del año”, dijeron en Coopeuch junto con anticipar que ese descenso sería de 0,5%, la primera baja desde el segundo periodo en 2023.

Por su parte, Gemines anticipó una contracción de 0,6% para enero-marzo y, dado este contexto, opinó que un crecimiento de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) este año se ve “muy improbable”.

En la misma línea, el economista Patricio Rojas, de Rojas Jiménez & Asociados, tomó distancia del 2% -“es muy difícil”, dijo- y ve más factible un alza anual más cerca del 1,8%.

Este pronóstico asume una baja del Imacec de alrededor de 0,8% y 1% anual en marzo,

Todo lo anterior, en medio de un escenario global que se ha tensionado por el conflicto en Medio Oriente, un mercado laboral interno debilitado y un proceso de ajuste fiscal en marcha también en el país.