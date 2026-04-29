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“Estado en quiebra”: Contraloría instruye proceso disciplinario en la Segegob y ordena evitar nuevas “comunicaciones imprecisas”

Ente fiscalizador señaló que el ministerio a cargo de Mara Sedini no pudo “sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Miércoles 29 de abril de 2026 a las 14:35 hrs.

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<p>“Estado en quiebra”: Contraloría instruye proceso disciplinario en la Segegob y ordena evitar nuevas “comunicaciones imprecisas”</p>

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