“Estado en quiebra”: Contraloría instruye proceso disciplinario en la Segegob y ordena evitar nuevas “comunicaciones imprecisas”

Ente fiscalizador señaló que el ministerio a cargo de Mara Sedini no pudo “sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata”.

Luego de diversas denuncias recibidas por parlamentarios de oposición por publicaciones en las redes sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) a fines de marzo, que resaltaban la frase “Estado en quiebra” la Contraloría General de la República solicitó a dicho organismo “evitar nuevas comunicaciones imprecisas”.

Cabe recordar que dicha frase fue utilizada en diversas gráficas del gobierno para explicar el plan “Chile Sale Adelante” con las medidas adoptadas frente al alza de los combustibles debido a los altos precios del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

En su análisis jurídico, la Contraloría indica que el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión.

Sin embargo, respecto del lenguaje utilizado en los mensajes denunciados, la Contraloría señala que Segegob no pudo “sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata”.

Además, el oficio también plantea que el ministerio “reconoció que las expresiones empleadas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos, lo que pudo generar confusión en la ciudadanía, motivo por el cual el contenido fue retirado”.

Ante ello, la Contraloría ordenó “adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas y se instruyó iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, de lo cual deberá ser informado a la Contraloría dentro de cinco días hábiles”.