Las definiciones del nuevo presidente de los Gobernadores: “En la medida que tengamos claridad y certezas, lograremos ejecutar el 100% de los recursos”

El martes 21 de enero, Pablo Silva asumió como nuevo presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi), en reemplazo de su colega de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.

El traspaso del cargo se da en medio de los problemas de ejecución que han tenido los Gobiernos Regionales (Gores) para ejecutar sus recursos y la reactivación de la discusión del proyecto de regiones más fuertes en el Congreso.

El también gobernador de OHiggins analiza los desafíos para los Gores en 2025 y los énfasis que marcarán su gestión buscando, según anticipa, “mayor autonomía financiera de los Gobiernos Regionales”.

- ¿Cuáles serán los énfasis de su gestión?

- El énfasis que impulsaremos en la gestión de la presidencia de Agorechi será la autonomía financiera de los Gobiernos Regionales. Que las decisiones de la inversión y el manejo de los recursos queden en cada una de las regiones. Necesitamos más certezas con respecto a los recursos, este año la rebaja presupuestaria impactó fuertemente en cada una de las regiones, por lo tanto, insistiremos en el proyecto mejores regiones para que tengamos certezas en el trabajo que vamos a hacer los Gobiernos Regionales en nuestros territorios, siempre pensando en beneficiar a nuestra gente.

Finalmente, somos nosotros quienes conocemos los reales requerimientos de nuestros habitantes y no corresponde que externos tomen decisiones que son estrictamente de cada región.

- ¿La baja ejecución de 2024 tiene posibilidad de ser revertida en 2025?

- En términos generales, la baja ejecución presupuestaría hay que revisarla detenidamente por cada región. En el caso de O’Higgins, nosotros alcanzamos un 98,9%, es muy poco lo que falta para llegar al 100%. A esta altura del año no se puede cambiar la ejecución presupuestaria. La ejecución actual es la foto hasta el último día del ejercicio presupuestario del 2024 y, pese a todos los inconvenientes burocráticos que tuvimos con rebajas presupuestarias y otros, logramos alcanzar un porcentaje importante de ejecución. En relación al 2025, en la medida que tengamos claridad y certezas, por supuesto que lograremos ejecutar el 100% de los recursos.

- ¿Los recortes presupuestarios cómo afectan a los Gores?

- Afectan fuertemente. La rebaja presupuestaria en el caso del Gobierno Regional de O’Higgins fue casi un 10%, avisado a última hora. Eso significa que esos recursos tenemos que pagarlos con recursos del 2025.

El recorte anunciado por el Gobierno a todos los Gobiernos Regionales significa que tenemos un 5% menos de presupuesto y en total es más de un 15% de rebaja, más el riesgo permanente en que el nivel central rebaja un 3% por concepto de emergencia. Por lo tanto, el impacto es fuerte, queda muy poco espacio para nuevas iniciativas. Se van a tener que retrasar obras importantes.

En el caso de la región de O’Higgins, esta rebaja entre el 5% y el 10% suman más de $ 15.000 millones que impactan directamente en la inversión para nuestra región y al parecer en la mayoría de las regiones del país.

- ¿Qué le parece que diputados de oposición señalen que el proyecto regiones más fuertes quedó desactualizado y no comparten que se reactive?

- Este proyecto quedó desactualizado. La iniciativa se discutió y se pusieron algunas indicaciones que tenían que ver con la reacción al caso de los problemas que hubo con fundaciones, pero esa no puede ser la regla.

Por ejemplo, en el caso de O’Higgins no está involucrada con ningún caso de fundaciones. Los gobernadores nuevos no tienen ninguna responsabilidad, por lo tanto, creemos que es importante incorporar los controles necesarios para los procesos administrativos, pero no burocratizar el accionar de los Gobiernos Regionales, porque eso no solo afecta la ejecución y la agilidad de los proyectos, sino que afecta a cada uno de los habitantes de nuestro país.

- En un año de elecciones parlamentarias y presidenciales, las regiones tienen más presión para ejecutar. ¿Están las condiciones para garantizar el buen uso de los recursos?

- Siempre está la garantía de usar bien los recursos. En el caso excepcional del Caso Fundaciones, la ley permitía tener convenios. Eso se ha revertido, pero también tiene que haber agilidad en la utilización de los recursos y en el caso de los gobernadores actuales podemos garantizar los recursos. Vamos a crear una comisión de transparencia para que efectivamente tengamos uniformidad en todos los Gobiernos Regionales para demostrar lo que estamos haciendo y, por supuesto, la probidad para nosotros es esencial.