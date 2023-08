Ministra Vallejo y aprobación de pacto fiscal: "Tenemos optimismo moderado, pero el diálogo es la única vía. Ningún sector político tiene la mayoría suficiente para imponer nada"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En medio de las reuniones para tratar de aprobar el pacto fiscal esta semana, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, indicó este domingo en conversación con CHV Noticias que el ánimo de diálogo que se ha producido la última semana debería dar esperanza en lograrlo.

"Tuvimos bastante ripio hace unas semanas atrás. Sin embargo, con el liderazgo del Presidente (Boric), el llamado del Presidente a poner sobre todas las cosas a las personas en el centro de la mesa, hemos podido tener conversaciones con todos los sectores políticos y seguiremos teniéndolas. El lunes próximo vamos a proseguir", aseguró Vallejo.

Según detalló la vocera de Gobierno, tuvieron reunión con los tres partidos de Chile Vamos, con varios partidos del centro político, y "vamos a seguir conversando porque entendemos que aquí todos tenemos que ceder".

"Si ponemos el sentido de urgencia sobre la mesa, la necesidad de poder finanzar y reforzar el plan para disminuir los tiempos en las listas de espera, si ponemos en el centro la necesidad de mejorar la atención primaria en salud, la necesidad de aumentar las pensiones de las personas mayores (...), vamos a encontrar las herramientas. Y podemos flexibilizar las herramientas, pero siempre y cuando tengamos el sentido de responsabilidad, de justicia social, de reconocimiento más de las trayectorias a las personas en el caso de las cotizaciones y también de las mujeres que producto de cuidar a otros tuvieron lagunas previsionales, pero no quiere decir con eso que no trabajaron", dijo.

Y recalcó: "Con esos principios sobre la mesa, creo que podemos encontrar un acuerdo".

Vallejo reconoció que tienen un "optimismo moderado", como lo ha dicho el Presidente Boric en otras oportunidades. "Tenemos optimismo moderado, pero el diálogo es la única vía, porque el Gobierno no tiene mayoría. Ningún sector político tiene la mayoría suficiente para imponer nada y eso es bueno también en una democracia. Entonces, la manera de avanzar es con entendimiento, diálogo y saliendo de las trincheras políticas, poniendo en el centro a las personas". Esto, añadió, "incluye a todos".

Consultada por si el Gobierno tiene esperanza de que Republicanos se pliegue al pacto fiscal para mejorar las pensiones, Vallejo sostuvo que "tenemos confianza en que el diálogo político nos puede llevar a soluciones, entonces, por eso decimos que tenemos un optimismo moderado". Apuntando a las diversas coaliciones, recalcó: "Esperamos que todos puedan aponer aportes, puedan tener un ánimo constructivo y no de atrincheramiento para poder avanzar. El que no haya diálogo, no afecta ni al Gobierno ni al Parlamento necesariamente (...), quienes salen perdiendo son las personas cuando la política no es capaz de avanzar".

"Eso es lo que queremos evitar y para eso vamos a estar trabajando como Gobierno incansablemente y nunca vamos a renunciar a la posibilidad de dialogar y llegar a acuerdos por beneficio a las personas", enfatizó.

Manifestaciones en Metro

Frente a los llamados de evasión y diversos daños que se han materializado en estaciones de Metro en los últimos días en medio del alza del pasaje, Vallejo señaló que "las manifestaciones siempre son un derecho constitucional de todos y todas". Sin embargo, añadió, "esperamos que esto no se ejerza dañando una infraestructura que es pública, que es de todos". "Nosotros hemos dicho que cuesta tener espacios públicos dignos e infraestructura pública digna, y la dignidad hay que cuidarla y no destruirla", lanzó.

Sobre la postura actual del Gobierno en que ahora condenó los llamados a evasiones masivas, la autoridad indicó que no tiene que ver con si la forma en sí misma es o no admisible. A su juicio, es como han estado enfrentando el problema que está detrás del alza de los precios del transporte público, porque -según explicó- "el Estado de Chile ha absorbido años de congelamiento de tarifas", lo que ha sido "un costo enorme".

Ateniendo las consecuencias de la pandemia, los efectos de la guerra Rusia-Ucrania y la inflación -dijo- "no solamente hemos mantenido con responsabilidad ese congelamiento sino que hemos dedicido proceder a un descongelamiento muy gradual.

Vallejo puntualizó que el alza estaba avisada con mucho tiempo de anticipación, destacando que es de $ 10 y no de $ 30 ni $ 40 o incluso $ 100 como algunos hablaban. Además, no afecta a estudiantes ni personas mayores. A lo que sumó que se estableció una medida que antes no existía que es el tope mensual que está dirigido a quienes usan más intensivamente el transporte público para realizar sus actividades.

Críticas por ayuda frente a sistema frontal

En cuanto al manejo de la emergencia en medio de las intensas precipitaciones en la zona centro-sur del país, Vallejo lanzó de entrada que no hay registros en 80 años del nivel de precipitaciones que ha caído en el último tiempo en la zona central, por lo que esto excede cualquier pronóstico que se podría haber tenido de las precipitaciones en la zona central o incluso en la zona sur en las últimas décadas.

Vallejo precisó que hay más de 56 mil personas damnificadas y que están entregando las ayudas que se les solicitan a partir de la ficha Alfa al día siguiente a más tardar. Frente a las críticas de autoridades, recalcó que la llegada de -por ejemplo- Carabineros o Bomberos también es por una coordinación con la autoridad central. "Aquí no funciona nada del Estado si no hay coordinación", dijo.

En total, dijo que han entregado más de $ 1.800 millones en recursos gestionados por Senapred a través de las fichas ALFA y han entregado además $ 1.200 millones a las delegaciones provinciales para la contratación -por ejemplo- de maquinaria pesada.

Y sentenció: "Los recursos están, lo importante es que las necesidades se levanten oportunamente a la ficha Alfa y entender que a lo mejor no van a llegar a la hora después de levantar la necesidad, pero sí máximo a más tardar el día siguiente llegan los recursos que están a disposición a los municipios cuando se solicitan para cubrir este tipo de necesidades".