Cobra fuerza el efecto Bachelet en el debate presidencial

El 16 de noviembre los chilenos concurriremos a las urnas para renovar el Congreso y, más interesante aún, al nuevo Presidente de la República.

Hasta ahora, con los nombres que ya han confirmado su interés por competir, la pole position la tiene la exalcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, quien además fue confirmada por la UDI y RN como su abanderada presidencial. Por otro lado, aunque la expresidenta Michelle Bachelet ha asegurado que no volverá a competir por el sillón presidencial, los estudios de opinión la miden y desde su propio sector la presión para ello es cada vez más fuerte.

Aunque había voces que se resistían públicamente, como es el caso del presidente del PPD, senador Jaime Quintana, quien señalaba que una candidatura de la exmandataria significaría una dificultad en la renovación; este lunes parece estar reflexionando con más calma la posibilidad de empujar a Bachelet al ruedo presidencial.

De hecho, el timonel PPD –partido en el que milita la ministra del Interior Carolina Tohá a quien se veía como la candidata del sector, aunque en marzo anunciaría si postula o no- señaló este lunes en radio ADN que “si ella (Bachelet) cambiara de opinión, claramente habría que analizar ese nuevo escenario”.

Palabras que no sólo dan cuenta de que no hay otra figura mejor posicionada que Bachelet en el oficialismo, sino que probablemente Tohá, a quien no le va bien en las encuestas, opte por no dar el salto.

Paulina Vodanovic (PS): “Matthei ya está llegando a un techo”

Quien también abordó el tema esta jornada fue la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic.

El nombre de la parlamentaria figuró en su partido como eventual candidata presidencial, aunque parece que con la irrupción de Bachelet en las encuestas, la idea ha ido perdiendo fuerza.

Pues bien, se hizo cargo de los dichos de quienes plantean que la tardanza de la exmandataria en decidir si será nuevamente candidata a La Moneda o no podría perjudicar el avance de otras figuras del sector, aseverando que “no considero que perjudique a otros candidatos, porque aquí a nadie lo tiene impedido de salir a la cancha”.

En radio Pauta, la timonel socialista lanzó la pelota hacia la oposición, advirtiendo que “el problema más grave lo tiene la derecha que tiene tres o cuatro proyectos políticos distintos”. Y no sólo eso, sino que además opinó sobre la candidatura de Evelyn Matthei que, a su juicio, “ya está llegando a un techo”.

Quien fuera ministro del Interior y de Defensa de Bachelet, el también exdiputado Jorge Burgos también analizó este lunes la carrera presidencial y eventual nueva postulación de la exmandataria.

En radio Infinita, Si bien Burgos señaló que “me quedo con la declaración de que no va a ser candidata”, acto seguido admitió que “debo reconocer que el silencio respecto de interpretaciones públicas habla de algo y legítimamente está reanalizando lo que parecía una decisión definitiva” la de que no postularía otra vez a la Presidencia de la República.

Más adelante, Burgos dijo que “hay intérpretes muy allegados a la presidenta que han sostenido que han cambiado esas circunstancias y que podría haber una novedad en marzo”.

Rincón por Bachelet: “Ese tiempo ya pasó”

Algo que no parece gustarle nada a la presidenta de Demócratas y senadora Ximena Rincón, quien junto con asegurar en radio Duna que probablemente ella misma sea la abanderada de su partido, lamentó que exista la posibilidad de que Bachelet vuelva a postularse a La Moneda, indicando que “me parece desmesurado y trágico que algunos por mantener el poder y la pega pública expongan a la expresidenta Bachelet”.

La senadora añadió que la exmandataria “jugó un rol en su minuto en el país y la pregunta que una debiera hacerse es qué podría ofrecerle”, si bien “goza de un respeto y prestigio que tuvo por su rol e historia (y) ese tiempo ya pasó y lo que viene es muy complejo”, concluyó.