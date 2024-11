Consejo Fiscal Autónomo asegura que las metas de ingresos y crecimiento de la economía no se alcanzarán

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Representantes del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), se refirieron este martes al presupuesto 2025, a la información entregada por el Banco Central sobre el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que no logró crecer durante el mes de septiembre, y a la posterior reacción del ministro de Hacienda, Mario Marcel.

El presidente del CFA, Jorge Rodríguez, aseguró durante una entrevista en radio Infinita que “va a ser muy difícil cumplir la meta de ingresos que proyectó el Gobierno”.

“Nos quedan dos meses del año y los ingresos tendrían que crecer prácticamente 30% para poder cumplir lo que se proyectó. Entonces, claramente, ha habido un desvío significativo respecto de lo proyectado”.

Rodríguez advirtió que “nosotros como Consejo Fiscal velamos porque haya sostenibilidad fiscal, y en palabras muy simples eso significa que a la larga uno no puede gastar más de lo que tiene. Es lo mismo que le pasa a las familias”.

Hermann González: “El mercado hace rato que no viene viendo que la economía va a crecer 2,6%”

Por otra parte, el vicepresidente del CFA, Hermann González, aseguró durante una entrevista en radio Duna que “el mercado hace rato que no viene viendo que la economía va a crecer 2,6%”.

“Quedé muy preocupado por la cifra y por la conferencia de prensa del ministro”, dijo en radio Duna, asegurando que “el ministro está relativamente solo en el sentido de seguir insistiendo en esa proyección de crecimiento. El mercado ya está con proyecciones más bajas, pero, al parecer, esta cifra fue lo suficientemente mala como para tener que reconocer que la economía no va a crecer”.

Sin embargo, advirtió la importancia de “ver la foto completa, porque la economía no está tan mal como un 0% ni tan bien como un 4%, como han sido algunos Imacec”.

El especialista en economía apuntó a un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2,1% y 2,3%.

González reiteró que “si no hay inversión, no hay crecimiento y no hay creación de puestos de trabajo. Ahí es donde debe haber un foco importante”.

En la misma línea, destacó que el sector inmobiliario está detenido por dificultades de acceso al financiamiento y criticó el actuar del Gobierno.

“Es distinto decir ‘nos interesa el crecimiento’, que tomar acciones concretas para impulsar el crecimiento económico. No veo en el Ejecutivo una vocación por el crecimiento que es lo que se necesita (...) Hace mucho rato que debiéramos tener un impulso reactivador de la actividad en el sector inmobiliario”, enfatizó.

Al cierre de la entrevista, el vicepresidente del Consejo Fiscal Autónoma, fue enfático al expresar que “no esperaría muchos más cambios en materia de políticas pro crecimiento durante lo que queda de este gobierno”.

“Sería muy positivo que parte del debate presidencial del próximo gobierno se centre en qué hacer para que la economía retome tasas de crecimiento superiores”, dijo.