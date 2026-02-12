Dispares reacciones en la oposición ante confirmación del Gobierno de ayuda humanitaria a Cuba
Aunque mayoritariamente el sector se cuadró con el discurso más duro, el senador Iván Moreira (UDI) se salió del libreto.
Noticias destacadas
Inmediatamente generó reacciones la confirmación del Gobierno de que enviará ayuda humanitaria a Cuba debido a la crisis generada en la isla en materia energética, a raíz de la intensificación del bloqueo estadounidense. Desde la oposición, en general, la postura ha sido de rechazo debido a la situación política de la nación caribeña, cuyos habitantes permanecen sometidos a un régimen dictatorial. No obstante, desde el oficialismo, especialmente el Partido Comunista, se valora la medida.
En este sentido, el presidente del Partido Republicano (PR) y senador electo por la Región de Valparaíso, Arturo Squella, justamente aludió a la situación política de la isla. Pese a asegurar que “solidarizamos, como siempre con el pueblo cubano”, el dirigente opositor agregó que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, “lo que tiene que hacer es respaldar las iniciativas de la comunidad internacional, que pongan fin de una vez a una de las dictaduras más crudas y violentas que ha tenido que sufrir un pueblo latinoamericano durante los últimos 100 años”.
Según Squella, “ese es el camino que se esperaría del Gobierno de Chile”, respecto de la situación cubana, que se ha extremado el último mes por el bloqueo de Estados Unidos, tras la detención de Nicolás Maduro.
Moreira: “Si son alimentos para el pueblo, sí”
Una mirada compartida, al de Squella, por el diputado gremialista Jorge Alessandri. Este último, calificó a los máximos dirigentes de La Habana como “gobierno dictatorial, opresor, que empobrece a su pueblo hace más de 70 años”. Y añadió que aunque Chile siempre ha participado en ayudas humanitarias, la pregunta esta vez es –dice- “¿a cambio de qué?”.
Ello, porque desde el punto de vista del legislador opositor, esta ayuda desde Chile debiera ser a cambio de elecciones libre, de que Cuba termine la dictadura y entregue el poder; o de que esclarezca la fortuna de los Castro y sus aliados… “El Gobierno de Chile tiene una oportunidad para exigir, por ejemplo, que liberen a presos políticos cubanos”, sentencia y advierte que este tipo de contribuciones es “ayudar al régimen”.
En cambio, un matiz con sus predecesores manifiesta el senador de la UDI Iván Moreira, quien primero que todo recalca que la prioridad del Gobierno debe estar puesta en los damnificados por los incendios en Chile. Acto seguido, también criticó el que las propias autoridades cubanas no tengan humanidad “con un pueblo que se muere de hambre”; sin embargo, por lo mismo expresó su convicción de que “si son alimentos para el pueblo, sí. Chile es un país solidario, por sobre las diferencias ideológicas”, concluyó.
En el otro extremo, la diputada comunista Nathalie Castillo valoró la postura asumida por La Moneda. Y manifestó que la decisión constituye “una señal potente, correcta, coherente, frente a la crisis que está viviendo el pueblo de Cuba”. Y manifestó su esperanza de la que la ayuda se concrete en el más breve plazo y “también que se den a conocer algunos detalles de este aporte”, señaló sin profundizar en su comentario. También expresó el interés de su sector que la ayuda se mantenga en el tiempo que dure la crisis cubana.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“Existe una profunda preocupación”: Caída en la entrega de los principales subsidios habitacionales enciende las alarmas en la CChC
El gremio subrayó que los datos oficiales muestran que en 2026 el total de subsidios habitacionales disminuiría un 15,9%, hasta llegar a 161.233 unidades, “lo que implica un retroceso significativo en los esfuerzos de continuidad y reactivación del sector”.
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete