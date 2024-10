Fiscal nacional aclara relación con Andrés Chadwick y asegura que se inhabilitaría si la defensa lo solicita

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A propósito de los alcances del Caso Audios, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió este miércoles a su relación con el abogado Luis Hermosilla y con el ex ministro Andrés Chadwick, quien ayer comunicó su renuncia a la UDI.

“Por razones profesionales, más de alguna vez tuvimos que interactuar”, dijo refiriéndose al exministro.

“He sido durante más de 20 años profesor de la Universidad Alberto Hurtado y mi paso por la Universidad San Sebastián duró tres meses; para estos efectos, Andrés Chadwick, cuando decido doctorarme y después decidí postular a la Fiscalía Nacional, voy a hablar con él para entrar a la universidad y aunque no es él el que contrata, no cabe duda que su opinión es muy relevante para que la universidad me haya contratado los tres meses que estuve ahí. No le pedí ayuda para el caso de Fiscal Nacional", explicó durante una entrevista en Tele13 radio.

Al ser consultado sobre el avance de las investigaciones en el Caso Audios y la vinculación de Chadwick, Valencia dijo que "si hoy llegara a mi oficina una petición en la cual se me pidiera directamente que me inhabilitara por una petición de la defensa del señor Chadwick, y tuviera que directamente resolverla, considerando los antecedentes que he planteado, yo sí me inhabilitaría. Me inhabilitaría de resolverla, por prudencia y razones legales, la ley evita que los fiscales nacionales se inhabiliten cada vez que una decisión es incómoda".

Sobre su relación con Hermosilla, explicó que interactuó con él “en el contexto del ejercicio profesional (...) pero nunca compartimos oficina. La última vez que tuve un intercambio de mensajes fue en junio de 2022".

Asimismo, destacó que “siempre la preocupación ha estado en torno a los WhatsApp y siempre he dicho que es una preocupación casi obsesiva, porque queda registro, pero es saludable que no todo quede en registro porque las personas tenemos vidas privadas y vidas personales".