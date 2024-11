Sergio Giacaman arrasa en Biobío y se convierte en la primera mayoría entre los gobernadores

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La región del Biobío también se pronunció de forma clara. Sergio Giacaman, independiente con el apoyo de Chile Vamos, arrasó en la contienda al conseguir el 72,65% de los votos, versus el 27,25% que obtuvo el abanderado del pacto Regiones Verdes Libres, Alejandro Navarro.

Tras la holgada victoria -que lo deja como la primera mayoría en estas elecciones- el exintendente por la región bajo el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, señaló que “básicamente, la región está cansada de la vieja política. Mi contendor centró su campaña en destruir y no construir, no en propuestas, sino que en atacarme. Y la ciudadanía lo entiende así y como lo entiende lo manifestó.

Tras reconocer rápidamente su derrota, Navarro indicó -de acuerdo al medio SoyConcepción- que “yo me hago cargo de mis luces como de mis oscuridades. Hay quienes atribuyen esto al tema de Venezuela, bien puede haber jugado un rol, no lo aclaramos lo suficiente pero no creo que sea determinante”.

Los ejes del nuevo gobernador

Giacaman, en declaraciones dadas en la campaña a este medio, indicó que el primer eje de su mandato será la generación de empleo y el desarrollo económico. “Esto implica una preocupación constante por la industria regional, asegurando las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse proyectos de inversión importantes, respetando las normativas medioambientales”, planteó.

También busca estimular a las PYME y fomentar la innovación, creando ambientes propicios para el desarrollo de polos y clústeres industriales. Aquí, cree clave el rol de las universidades y del gobierno regional, así como eliminar trabas burocráticas que frenan la capacidad de los gobiernos regionales para actuar de manera eficiente.

El segundo eje es la seguridad, “porque sin ella no hay desarrollo”.

Y el tercero es la calidad de vida de los habitantes del Biobío, con un fuerte enfoque en la conectividad y la infraestructura pública. Esto incluye, por ejemplo, dar continuidad a obras clave para el desahogo de la Ruta 160 en San Pedro de la Paz, impulsar inversiones en la provincia de Biobío como la Construcción de la Ruta Nahuelbuta.

