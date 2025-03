Jorge Alessandri: “Es primera vez que las encuestas dicen que si vamos unidos podemos ganar en primera vuelta La Moneda, la Cámara y el Senado”

El diputado gremialista llama a su sector, “en estos momentos tan especiales, desde el año ’90, porque el país está muy complicado y porque la derecha está tendiendo a tener algunas mayorías más de las que estaba acostumbrada, que no perdamos esta oportunidad peleando entre nosotros”.

Estas últimas semanas los parlamentarios han estado enfrascados en la elección de las mesas de la Cámara y del Senado, donde la oposición lleva ventaja. La carta de la UDI para llegar a la presidencia de la Cámara Baja es el diputado Jorge Alessandri. En esta entrevista con DF, el legislador aborda el tema presidencial y el escenario en el Congreso.

“Creemos que es importante que existan pesos y contrapesos a un mal Gobierno y tener la presidencia de las dos cámaras logra eso. El Senado con Felipe Kast y la Cámara de Diputados es muy importante para ponerle énfasis a las urgencias del Gobierno, discutir leyes de seguridad, de migración, de economía y creación de empleo, y para eso necesitamos la mesa”, argumenta el diputado.

Vamos a tener que consensuar para llegar, ojalá, con candidato único a cada uno de los puestos de la testera y espero lo mismo en el Senado, como ejemplo de que lo podemos lograr para la presidencial. Porque si no logramos acuerdos en la Cámara ni en el Senado, mal podría la gente creer que lo vamos a lograr para la Presidencia.

- ¿Cómo va el proceso de juntar apoyos para la presidencia de la Cámara?

- Hemos conversado con todas las fuerzas políticas de oposición, todos los que estuvieron por el rechazo en el plebiscito constitucional, para llegar a la mayoría. Nosotros partimos este periodo en minoría, pero con demócratas, amarillos, independientes, republicanos, libertarios y Chile, Vamos -recuerde que perdimos por un voto el año pasado- esperamos llegar (a la presidencia de la mesa).

- Usted partió de un supuesto que no está tan claro en el Senado, que es que el senador Kast llegue a la presidencia, porque Manuel José Ossandón (RN) también está buscando quedarse con el escaño.

- Parece que ya es tarde para eso, ¿no cree?

- El llamado que hago es a respetar los acuerdos, a consensuar. En la Cámara también vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que consensuar para llegar, ojalá, con candidato único a cada uno de los puestos de la testera y espero lo mismo en el Senado, como ejemplo de que lo podemos lograr para la presidencial. Porque si no logramos acuerdos en la Cámara ni en el Senado, mal podría la gente creer que lo vamos a lograr para la Presidencia; y farrearse esta oportunidad en que nuestras ideas tienen mayoría, en un momento que Chile lo necesita de forma tan extrema, porque el país está de rodillas, sería una irresponsabilidad política.

- Hasta el momento, RN también va a poner un candidato a la mesa de la Cámara, José Miguel Castro.

- Sí, por supuesto, pero estamos trabajando juntos con José Miguel Castro, buscando los votos. Al final, la testera tiene tres puestos y los presidentes de los partidos definirán si va RN de vicepresidente y yo de presidente. Pero este es un trabajo conjunto, para que la oposición llegue a la testera se requiere generosidad y RN nos ha dicho que estaría dispuesto a ir a la vice; lo mismo hemos dicho nosotros, que estamos dispuestos a hacer un equipo, así que le veo muy buen augurio a lo que pasa en la Cámara.

- ¿Los partidos republicano, libertario y socialcristiano apoyarán la carta de Chile Vamos a la presidencia de la Cámara?

- He tenido conversaciones con dos de los tres que usted menciona y me lo han dicho así. Me falta el Partido Social Cristiano y tengo intención de reunirme con ellos el lunes; pero sí, veo totalmente que entre una carta como Gonzalo Winter y una carta de Chile Vamos, ellos van a optar por la de Chile Vamos.

“Es urgente desalojar al Frente Amplio”

En todos los casos, a nadie le importa la vida privada ni el pelambre de dos personas, aunque sean de interés público por sus cargos; lo que nos debe importar es cuando hay cosas que revisten carácter de delito.

- Desde el PC acusan una operación política detrás de la filtración de los chats de la expresidenta de la Cámara, Karol Cariola. ¿Cómo interpreta eso?

- Me parece que siempre son malas las filtraciones, en todos los casos, en todo lugar. Hay chats conducentes a investigaciones de interés criminalístico y otros meramente pelambre irrelevante y esos no tienen interés criminalístico; pero es muy irresponsable alegar operación política cuando le pasa a alguien de su equipo, pero pedir extrema dureza de la ley, cuando la filtración es a una persona del bando político contrario. Así es que les pediría a los comunistas no alegar operación política cada vez que sale algo incómodo.

- Más allá de la polémica política, ¿qué piensa de tanta filtración?

- Encuentro gravísimas las filtraciones y creo que hay que separar la paja del trigo en cuanto a los chats. Y, en todos los casos, a nadie le importa la vida privada ni el pelambre de dos personas, aunque sean de interés público por sus cargos; lo que nos debe importar es cuando hay cosas que revisten carácter de delito.

- ¿Qué opina del clima tan polarizado que podría empeorar con la cercanía de la elección presidencial?

- Estamos viviendo años polarizados en Chile hace rato; este sistema proporcional nos tiene con 22 partidos políticos en la Cámara, sin ningún incentivo de llegar a grandes acuerdos y eso se traspasa a la presidencial. Pero confío en que los tres candidatos presidenciales de nuestro sector van a ser responsables, o cuatro si suma a Rodolfo Carter, y van a llegar a alguna fórmula que incentive la participación y asegure la presidencial.

“Un triunfo ideológico”

- ¿Asegurar la presidencial sería ganar en primera vuelta, por ejemplo?

- Desde el año ‘90, es primera vez que las encuestas dicen que si vamos unidos podemos ganar en primera vuelta, La Moneda, la Cámara y el Senado. Eso jamás había pasado, es urgente desalojar al Frente Amplio de La Moneda y ponerle dinamismo a Chile de nuevo.

- ¿Le preocupa que Evelyn Matthei vaya bajando lentamente y Kaiser siga creciendo?

- Mire, creo que Kast, Kaiser y Matthei muestran que tendrían un muy buen desempeño en primera vuelta. Lo importante es ver las encuestas de segunda vuelta, donde todas muestran que, lejos, la con mejores posibilidades en segunda vuelta es Evelyn Matthei. Entonces, tenemos que votar de forma pragmática, no darnos un gusto. Llamo a los chilenos a preguntarse quién es el más competitivo en segunda vuelta cuando voten en la primera vuelta.

Creo que la reforma previsional permitió más ahorro individual y que la izquierda no destruyera el sistema de pensiones administrado por privados.

- ¿Como Chile Vamos hacen un mea culpa respecto al surgimiento de los partidos Republicano y Libertario?

- Es que no sé si Adán hace un mea culpa de que Eva nació de su costilla, pero al final siento que crecemos. El hecho de que existan más partidos con las mismas ideas hace que suenen más fuerte, que convenzan más. Por lo tanto, si va a haber tres candidatos presidenciales voceros de estas ideas es un triunfo ideológico. Como defensor, no puedo estar más que orgulloso de que nuestras ideas, por primera vez desde el año ‘90, sean mayoritarias.

- ¿Pese a que entre Chile Vamos y republicanos y libertarios hay matices bien importantes? Por ejemplo, que los segundos rechazan la reforma de pensiones que se promulgó el jueves.

- Los matices existen, por eso las mayorías parlamentarias son importantes. Creo que la reforma previsional permitió más ahorro individual y que la izquierda no destruyera el sistema de pensiones administrado por privados. Por supuesto que hay matices y eso es la discusión parlamentaria; pero en las grandes ideas, en las grandes definiciones como crecimiento económico, creación de empleo, combate a la criminalidad, el narcotráfico, e inmigración descontrolada los tres candidatos presidenciales están de acuerdo.