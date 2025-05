Licencias médicas: candidatos de oposición que disputan el primer lugar anuncian sendos paquetes de propuestas para terminar con fraude

No se habla de otra cosa. El fraude de las licencias médicas se tomó la agenda pública y política este jueves. Por lo mismo, dos de los candidatos presidenciales de la oposición, Evelyn Matthei (Chile Vamos) y José Antonio Kast (Partido Republicano), no sólo se refirieron al tema, sino que anunciaron sendos paquetes de propuestas para que situaciones de corrupción como esta no se repitan en el sector público, iniciativas que en gran parte son coincidentes.

Evelyn Matthei dio a conocer sus propuestas no sin antes hacer un significativo guiño a la contralora Dorothy Pérez, de quien dijo: “Qué bueno tener una contralora que es inteligente y, además, se atreve; porque ha puesto en la luz pública un problema gravísimo de fraude y de corrupción”.

Tras hacer énfasis en que los funcionarios públicos a que alude el informe de Contraloría hicieron viajes internacionales y preguntarse cuántos más habrán viajado dentro del país, la aspirante a La Moneda de Chile Vamos, quien advirtió que en su eventual gobierno “los vamos a perseguir uno por uno (…) sea del sector público o privado”, presentó tres propuestas para impedir hechos como este, que perjudican a todos los usuarios. Y calculó que el gasto en reemplazos de quienes mal utilizaron las licencias alcanza a los US$ 350 millones, es decir, equivale a 10 teletones, detalló.

Por esta razón explicó que el fin al fraude de las licencias médicas forma parte del plan contra la corrupción anunciado con anterioridad y que contempla la aplicación de tres medidas: El control de licencias médicas que se otorgan a los funcionarios públicos, mediante el cruce de datos de días de licencia, y, los nombres de los médicos que las hayan emitido, resguardando el diagnóstico; la Contraloría deberá realizar el sumario correspondiente y el jefe de servicio a cargo estará obligado a aplicar la sanción establecida en todos los casos de corrupción y fraude al fisco, como lo son licencias médicas falsas; y, por último, se sancionará de por vida a los funcionarios sorprendidos haciendo mal uso de las licencias, los que no podrán ejercer labores en el ámbito público y deberán regresar el dinero.

Kast: “Sin licencia para estafar”

No menos drástico fue el adversario de Matthei en la derecha, el candidato José Antonio Kast (PR), quien bajo la máxima “sin licencia para estafar”, exigió terminar con “una de las estafas más vergonzosas y masivas de los últimos años”.

No conforme con lo anterior, aseveró que “lo que debía ser un derecho para los trabajadores que realmente lo necesitan, se ha convertido en una industria del abuso”. Acto seguido, dio a conocer cinco medidas para terminar con el fraude dado a conocer por la Contraloría.

Así, en primer lugar, exigió oficialmente a la Contraloría investigar el periodo 2018-2022 y establecer las responsabilidades, que correspondan; acto seguido, reformar el Estatuto Administrativo para que el mal uso de licencias médicas sea causal directa de despido y prohibición de recontratación; fortalecer las instituciones (como la Contraloría) para instruir y cerrar sumarios con agilidad y tecnología de punta; exigir al Gobierno que aplique la Ley 20.585, Sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas, lista para ejecutarse; y, por último, que se tomen acciones concretas para que los recursos involucrados sean restituidos y se establezcan sanciones para las autoridades que no actuaron.