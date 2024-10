Macarena Fernández, candidata de Contigo Chile Mejor: “El estándar de vida de Providencia debe tender a emparejarse y subir el piso mínimo”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

“Nuestra comuna necesita una alcaldesa que tenga los pies y el corazón en Providencia y yo quiero ser esa persona; más que una autoridad a secas, una lideresa dialogante y con autoridad, nacida y criada en la comuna y que esté con ustedes los próximos cuatro años”, enfatiza Macarena Fernández, la candidata del pacto Contigo Chile Mejor, que reúne a los partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana.

La también concejala del Frente Amplio precisa que la mejor forma de enfrentar los cambios es con liderazgos que reconozcan el sello de la comuna, el alma de su gente, sumando elementos innovadores.

Principales problemas de la comuna

“La problemática que significa la pobreza encubierta”, advierte Fernández.

A su juicio, Providencia es una comuna con sobre el 30% de la población adulta mayor, que habita en casas de alta mantención y contribuciones y con “escuálidas pensiones. No existe un catastro con la dimensión real del problema y se hace necesario perfilarlos”.

La inequidad territorial es un serio problema, añade. “Hay varios Providencia: unos muy boyantes que incluso dieron pie a una candidatura presidencial y otros olvidados. El estándar de vida de Providencia debe tender a emparejarse y subir el piso mínimo”.

Para la candidata, “el abandono también pega fuerte en barrios limítrofes, donde la ausencia de gestión para reactivar el comercio y recuperar esos espacios es el lugar común después de la pandemia”.

Sus soluciones

En pos de atender los problemas, quiere crear el Observatorio de Derechos de las Personas Mayores, que permitirá monitorear sus necesidades; así como dar vida a un Centro de Trastornos Neurocognitivos para pacientes con Alzheimer y otros trastornos.

Sobre la inequidad territorial, pretende acercar los servicios a los barrios y hacerse cargo de los problemas sociales, “sacándolos de debajo de la alfombra. Debemos reactivar la vida, el comercio y la seguridad en lugares emblemáticos y lo haremos con Planes para los Ejes Providencia y Bustamante. Impulsaremos un Plan Intercomunal de Seguridad, donde conversamos con otras comunas y saldremos a buscar recursos del Gore para mejorar la calidad de vida y seguridad de nuestros vecinos”, enumera.

Presupuesto comunal

Fernández señala que el presupuesto 2024 de Providencia está por sobre los $ 200 millones, lo que “indudablemente es una situación muy favorable en comparación con otros municipios. Se nutre principalmente de ingresos por concepto de impuestos territoriales y patentes”.

Está en buen pie económico, reconoce, pero “eso nos obliga a mantener y mejorar esos estándares, subiendo los parámetros de probidad y optimizando los recursos”.

Nuevo plan regulador

No estamos en contra del progreso, enfatiza Fernández, pero -enfatiza- “éste debe ser sustentable, armónico con el trazado arquitectónico de la comuna y el sello de barrio que nos hace orgullosos vecinos de Providencia. El plan regulador es del 2007 y ya tiene ocho modificaciones, dos de ellas en curso. Impulsaré un nuevo plan regulador con la participación activa de las vecinas y vecinos. No se trata de borrar todo lo anterior con el codo, si no que ser garantes de ese espíritu barrial”.

Contra la delincuencia

Para la candidata resulta “incomprensible que la alcaldía de Matthei haya planteado nuestra comuna con el hermetismo de un búnker. Una problemática como la delincuencia amerita enarbolar una única bandera: La de la seguridad y el bien común”.

Por ello, señala, “implementaremos el Plan Intercomunal de Seguridad, que conversará con las comunas vecinas, independiente de su color político. Incrementaremos los Comités de Seguridad, que tampoco se incentivaron en el actual mandato”.

Hoy, cuenta que Providencia tiene el primer Comité de Seguridad en el Barrio Bellavista. “Si nos aislamos por color político, nos farreamos grandes oportunidades como la incorporación al plan de patrullaje del gobernador Orrego y su Plan Nueva Alameda. Cuando sea alcaldesa, solicitaré que el proyecto de recuperación, remodelación y reactivación avance por avenida Providencia hasta Tobalaba”, afirma.

Mejoras de servicios

La idea de Fernández es estudiar la reversibilidad de ciertas calles para mejorar la seguridad. “Muchas veces cuando van en un sentido en horario punta se transforman en autopistas aumentando la accidentabilidad”, advierte.

Además, quiere aumentar la dotación de fiscalizadores de tránsito en coordinación con el Ministerio de Transporte con énfasis en motociclistas; fomentar el uso del transporte público, incrementando la seguridad en el acceso a éstos con Paraderos seguros que cuenten con iluminación, cámaras y botón de pánico conectado al 1414.

Cambio climático y medio ambiente

Como ingeniera agrónoma, su mirada va en consonancia con el cuidado de los parques, las plazas y el planeta. “Creamos un eje (Providencia Pionera e Innovadora) que apunta a esa línea”, dice.

Como concejala, señala que se ha preocupado de los árboles secos que deben ser reemplazados.

Además, quiere lanzar un servicio de recolección diferenciada de residuos orgánicos domiciliarios, además de involucrarse y fomentar iniciativas de vecinos en esta línea y ampliar el Fondo de Desarrollo Vecinal para cofinanciar proyectos para enfrentar problemáticas derivadas del cambio climático.