Minuto a Minuto | Matthei da por superada polémica de los bots tras perdonar a Kast en medio del debate Enade 2025

La decisión de la candidata de Chile Vamos generó una reacción importante de los presentes que apludieron la salida de la exalcaldesa, que descomprime el ambiente en la derecha.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Martes 14 de octubre de 2025 a las 13:05 hrs.

carrera presidencial gobierno empresarios candidatos Jeannette Jara Kast Evelyn Matthei Claudia Rivas
