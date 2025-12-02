Kast pide a Boric "superar las lógicas en que todo es por cuoteo” en designación de consejero del Banco Central tras salida de Griffith-Jones

A fin de mes termina el período de la consejera, lo que abre la negociación política para nominar a su reemplazo, que debe ser ratificado por el Senado.

El 24 de diciembre termina el período como consejera del Banco Central de Stephany Griffith-Jones y ya comienzan a desarrollarse las conversaciones a nivel político de eventuales nombres para sucederla.

Esto, en la lógica de mantener el cupo para un economista de centro izquierda, según señalan en el oficialismo. Pero el tema no es ajeno a los candidatos presidenciales a La Moneda, como José Antonio Kast (Republicano), quien solicitó al Presidente Gabriel Boric terminar con la lógica de los cuoteos.

El nombre de quien llegue al Banco Central debe ser ratificado por el Senado y propuesto por el Gobierno en una negociación que siempre ha sido compleja en busca de mantener los equilibrios políticos a lo que ahora se suma que existirá un Presidente o Presidenta recién electo y un nuevo Congreso a partir de marzo.

En el actual Parlamento y el que asume el próximo año es necesario llevar adelante una negociación política para construir las mayorías. De lo contrario, puede ocurrir que el organismo siga funcionando por meses sin llenar el respectivo cargo, hasta que salga “humo blanco” de las negociaciones.

¿Debe ser la nominación en la actual administración? ¿Se debe mantener el cupo para la centro izquierda o cambiar a la derecha? Esas fueron las preguntas que Kast respondió señalando que “es tiempo de superar las lógicas en que todo es por cuoteo”.

Explicó que “tenemos hoy una situación compleja a nivel de Poder Judicial. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Porque si vamos a seguir con la lógica del cuoteo, no vamos a salir de los problemas que hoy estamos viviendo”, en relación a todos los casos que se están investigando sobre posible tráfico de influencias entre ministros y abogados.

Kast afirmó que “si quieren llevar esa lógica a otra institución, que es destacada y respetable, van a empezar a horadar la credibilidad del sistema” y aprovechó de recordar cuando la actual administración nombró al entonces presidente del Banco Central, Mario Marcel, como ministro de Hacienda justo cuando semanas antes el Presidente Sebastián Piñera lo había ratificado en el cargo para un nuevo período.

“Nosotros tuvimos alguien que estuvo a cargo del Banco Central y que fue técnico, prudente y razonable hasta que lo nombraron ministro. No caigamos en esa lógica, ojalá en esto el Presidente sea lo suficientemente prudente, a diferencia de lo que ocurrió con una nominación que dependía de él y la hizo”, agregó Kast.

"Ojalá que en esto el Presidente mire a Chile y no el interés de un grupo o de otro y tome la decisión correcta, en un sentido o en otro” y entregó una propuesta: “No necesariamente que lo tenga que resolver él, a lo mejor puede convocar a personas entendidas en la materia y resolverlo mirando a Chile”.

"Lo único que le pediría es que no mire el interés político particular, porque es una institución muy necesaria, muy importante para lo que viene”, dijo el exdiputado en referencia al Banco Central.

En tanto, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, también fue consultada por el tema este martes: “Sobre los cupos, cuando sea Presidenta yo me voy a pronunciar en particular. Hoy día es otro el Gobierno y ellos tendrán que hacer su definición”.