Mirosevic tras lanzar candidatura presidencial: “En mi sector hay resignación y pesimismo, y hay que salir de ahí"

Tras oficializar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2025 y convertirse en el primer representante del oficialismo en ir por La Moneda, este lunes el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, aseguró en dos entrevistas radiales que en Chile “hay que poner orden y la disciplina parlamentaria tiene que estar en el centro”.

Durante una entrevista en CNN Chile Radio, al ser consultado sobre su relación con el Presidente Gabriel Boric, y si le había comunicado su decisión, aseguró que “mi relación con el Presidente siempre ha sido buena. Tengo la política de no revelar las conversaciones que tengo con ningún Presidente, pero quiero decir que hay una cierta resignación en mi sector y yo me rebelo contra esa resignación porque el próximo gobierno, con las peleas y las diferencias que hay en la oposición, no me queda tan claro que van a gobernar Chile en el próximo período”.

Sobre las críticas ante la premura de su lanzamiento como candidato, reiteró que “la derecha está completamente desplegada haciendo campaña. Ellos están en una carrera solitaria. En mi sector hay resignación y pesimismo, y hay que salir de ahí (...) Lo que necesitamos en el oficialismo es que haya liderazgos con ganas, que propongan ideas y que le pongan, ojalá, a nuestro sector una amplitud”.

Asimismo en radio Duna afirmó que su objetivo y el del partido Liberal es “llegar a la papeleta de la primaria. Estamos en el marco de una elección primaria. El resto de los partidos, nuestros aliados, tendrán que definir quiénes serán sus candidatos”.

El parlamentario fue enfático al expresar que “no estamos en una carrera personalista. Aquí tiene que haber primarias”.

"Nuestra candidatura busca poner en el centro de la conversación esa conversación de que Chile frente al arco no patee para afuera. Necesitamos un pacto (...) Queremos ofrecer un pacto por el bienestar, por la convivencia, una nueva convivencia y que nos permita llegar al desarrollo”, explicó.