Postura de Frei en el plebiscito complica a la DC y Undurraga apostaría por no provocar otro desbande

Después de mantener, durante semanas, la incertidumbre acerca de la postura que adoptará de cara al plebiscito constitucional del 17 de diciembre, este jueves el expresidente Eduardo Frei (DC) se sumó a los exmandatarios que ya dieron a conocer su voto, anunciando que se inclina por la opción “a favor”, aunque la propuesta no lo representa “en su totalidad", con el fin de cerrar el capítulo constitucional.

Las reacciones a la decisión de Frei, quien por segunda vez se pone en la vereda contraria a la que asumió institucionalmente su partido, la Democracia Cristiana (DC), no se hicieron esperar, particularmente en el falangismo y la derecha. Entre los representantes de la oposición salieron a valorar y destacar la actitud del expresidente falangista; de hecho, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya aseveró que la decisión adoptada por Frei “está a la altura de un gran estadista”.

En tanto, el timonel de RN, senador Rodrigo Galilea, no se quedó sólo en valorar la opción del exmandatario, sino que agregó que sus dichos “son coincidentes con lo que Renovación Nacional ha expresado (…) que aprobar esta propuesta constitucional es mirar hacia el futuro, dar por superada una disputa que lleva demasiado tiempo”. Mientras que la presidenta de Evópoli, la exconsejera Gloria Hutt, hizo hincapié en la calidad de “expresidente” de Frei, pues –desde su punto de vista– ese estatus le da mucho respaldo a la propuesta”.

También, cómo no, hecha pública la decisión de Frei este jueves muy temprano, los senadores exDC Ximena Rincón y Matías Walker –fundadores del Partido Demócrata- destacaron la “valentía” y “coraje” del exjefe de Estado, apoyando su decisión. Y como en una especie de flashback es inevitable retroceder a mediados de 2022, cuando ambos senadores junto al propio Frei, entre otros DC, se lanzaron a los brazos del “rechazo” en un acto de insurrección a la institucionalidad falangista, también aplaudido por la oposición. Producto de ese acto el exmandatario fue pasado al Tribunal Supremo de la colectividad que lo sobreseyó, no por ser expresidente, sino por no haber hecho campaña por su opción. De los senadores, que no corrieron con la misma suerte, ya se conoce su destino.

Pero en esta misma jornada, otro militante histórico del falangismo, el expresidente del Senado, Andrés Zaldívar, dio a conocer que votará “en contra” de la propuesta, siguiendo la línea de su partido, y aunque dijo respetar la posición asumida por Frei y que comparte con él que hay materias positivas y también negativas en la propuesta constitucional, agregó que “mi balance es que no se logra la estabilidad institucional y que por el quórum que se propone, de 3/5, para hacer cualquier cambio futuro, y no de 4/7 que hoy día está vigente, hace que todos los reparos en los cuales concordamos no se podrán corregir, quedando los sectores más extremos del espectro político con veto permanente”.

La disyuntiva de Undurraga

Esta vez, le corresponderá al timonel de la DC, diputado Alberto Undurraga, sortear con éxito la posible rebelión del 0,8% del partido que estaba por votar “a favor” en el plebiscito, que podría sentirse envalentonado con el anuncio del Frei. La idea, dicen en la tienda, es pasar el proceso sin bajas y menos terminar provocando un sisma; por lo que la disyuntiva que tendrá que resolver Undurraga es dónde está el límite de lo que puede soportar la institucionalidad falangista.

Por lo pronto, el timonel DC enfatizó, entre otras cosas, que para la DC “los aspectos negativos del texto, reconocidos por el expresidente Frei en su declaración, fueron motivo suficiente para estar en contra, un texto que tiene retrocesos respecto a nuestra legislación vigente, (…) que fue impuesto por una mayoría circunstancial”, añadiendo que tomaría contacto con el exmandatario para dialogar en torno al contenido de su declaración y la posición de la DC. Mientras que el jefe de la bancada de diputados del partido, Eric Aedo, reafirmó que mientras Frei no haga campaña por una opción distinta a la asumida por la colectividad, no se le debería sancionar. Así es que ahí parece estar el límite para el falangismo.

Sin embargo existen versiones encontradas sobre lo que está pasando en la tienda, por un lado algunas fuentes han hecho trascender que habría molestia en las “bases” falangistas por la postura del exmandatario y que los chats del partido “están que arden”, pidiendo su cabeza; no obstante, otras señalan que “las bases” no están pidiendo nada y que, muy por el contrario, en los chats del partido sólo hay un par de militantes pidiendo que se pase al exmandatario al Tribunal Supremo.

No obstante, aunque no son centenares, además de los chats un grupo de siete militantes del partido, encabezados por Rodolfo Seguel, enviaron una carta al timonel falangista, en la que solicitan que "como corresponde a cualquier militante, Eduardo Frei Ruiz-Tagle sea puesto a disposición, por la mesa nacional, del Tribunal Supremo, para que le sea aplicada la sanción correspondiente que, dada la reiteración de su conducta, nos parece debe ser la expulsión del partido".

Por otro lado, en el entorno de la expresidenta de la colectividad, la hermana del exjefe de Estado, Carmen Frei, corría el rumor de que la también exsenadora, estaba evaluando si salir a hablar sobre el tema o no.

Eduardo Aninat define posición constitucional: “Como ciudadano, voy a votar a favor. Me costó, eso sí”