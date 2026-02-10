Desde el Rechazo al caso convenios: Boric entra en su último mes de mandato bajo la estela de 10 capítulos que han marcado su gestión

Dos procesos constituyentes que quedaron en el camino, una tensa relación con el empresariado, el giro por el TPP11 y Monsalve forman parte de la lista de episodios que enfrentó el actual mandatario.

El Presidente de la República más joven de la historia de Chile, Gabriel Boric, cumple este miércoles 11 de febrero 40 años. Un día que marca también el inicio del último mes de mandato, en el cual debió sortear una serie de circunstancias, que sugieren cuatro años intensos y convulsos. Aquí un recorrido por 10 hitos que marcaron el ir y venir de la gestión gubernamental.

Fallidos procesos constituyentes

El 4 de septiembre de 2022 quedó marcado a fuego para el Presidente Boric, cuando con un 62% se rechazó la propuesta de la Convención Constitucional de dictar una nueva Carta Fundamental.

Fue un golpe político mayor, ya que el mandatario se había identificado estrechamente con el proceso y el texto propuesto.

Posteriormente, la opción "en contra" se impuso en diciembre de 2023 con un 55% de los votos en un segundo intento de reforma constitucional. De esta manera se mantuvo vigente la Constitución de 1980 y el Presidente Boric dio por cerrado el proceso constituyente.

Caso Convenios

En junio de 2023 estalla el escándalo de corrupción más grave de la actual administración. El llamado caso Convenios o Fundaciones, que se originó por traspasos irregulares de fondos públicos a la Fundación Democracia Viva y se extendió a otras instituciones, provocó la salida de autoridades y golpeó la promesa de probidad del Frente Amplio, especialmente del partido Revolución Democrática.

El caso comenzó con la Fundación Democracia Viva en Antofagasta, que recibió $ 426 millones del ministerio de Vivienda a través de convenios directos. Lo que partió como un caso aislado se extendió a nivel nacional.

La Fiscalía investiga montos que superan los $ 89.000 millones en más de 100 causas abiertas en casi todas las regiones.

Crisis por indultos

En diciembre de 2022 el Presidente Boric indultó a 12 condenados por delitos en el contexto del estallido social y a un exintegrante del FPMR.

La decisión generó una crisis política que terminó con la renuncia de la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, y del jefe de gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía.

El Gobierno admitió posteriormente que existieron “desprolijidades” en la ejecución de la decisión. Boric llegó a señalar que si hubiera tenido todos los antecedentes a la vista (como los prontuarios de algunos beneficiados), la decisión habría sido distinta.

Caso Monsalve

El Caso Monsalve es el episodio judicial y político de mayor gravedad vivido por el Gobierno. Involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien es investigado por delitos de abuso sexual y violación; y arriesga una pena de presidio de 14 años.

El caso estalló en octubre de 2024 y generó una fuerte crisis en el gobierno que involucraba al encargado de la seguridad pública del país. Se cuestionó el manejo de la información por parte de las autoridades y el uso de la Ley de Inteligencia por parte de Monsalve para solicitar inicialmente la revisión de cámaras de seguridad antes de que la denuncia en su contra fuera pública.

Aunque la investigación se cerró a finales de 2025, el 20 de enero de 2026 el tribunal acogió una solicitud de su defensa para reabrir la etapa indagatoria por 120 días adicionales.

Relacion con Trump y Milei

La relación del Presidente Gabriel Boric con sus pares de Estados Unidos, Donald Trump; y de Argentina, Javier Milei, se ha caracterizado por una marcada distancia ideológica y episodios de tensión diplomática, aunque se mantienen canales formales de Estado. Boric ha tildado a Trump de “nuevo emperador” por sus políticas arancelarias y lo de mentir por negar la evidencia científica sobre el cambio climático.

En tanto, Boric ha enfatizado que con Milei existen diferencias ideológicas profundas y que solo mantienen relaciones institucionales.

El mandatario argentino estuvo en Chile y evitó reunirse con Boric, han tenido fríos saludos en cumbres internacionales y uno de los momentos de mayor tensión territorial ocurrió en junio de 2024 cuando Argentina instaló paneles solares en una base militar que invadieron unos tres metros de territorio chileno en Tierra del Fuego. Boric advirtió “o los sacan ellos o los sacamos nosotros”. Ante el ultimátum, el gobierno de Milei ordenó el retiro inmediato de la infraestructura.

La salida de Siches y Jackson

Izkia Siches y Giorgio Jackson eran parte del núcleo más estrecho del Presidente Boric. Siches fue su jefa de campaña y la primera mujer en liderar el ministerio del Interior, pero en septiembre de 2022 abandonó el gobierno.

Su salida fue detonada por el triunfo del “Rechazo” en el primer plebiscito constitucional y una gestión marcada por “errores no forzados”. Entre ellos destaca su fallido viaje a Temucuicui donde fue recibida con disparos al aire y una acusación falsa ante el Congreso sobre un avión con migrantes expulsados que supuestamente habría regresado a Chile con todos sus pasajeros.

En tanto, Jackson renunció al cargo de ministro de Desarrollo Social en agosto de 2023. La permanencia en el gobierno del fundador de Revolución Democrática se volvió insostenible tras el estallido de Caso Convenios que involucraba directamente a militantes de su partido. La presión aumentó tras el robo de computadores y una caja fuerte desde oficinas de su ministerio.

La tensión con el empresariado

La relación del presidente Gabriel Boric con el gran empresariado ha transitado desde una desconfianza inicial hacia un diálogo pragmático, aunque persistente en tensiones por el ritmo de crecimiento y reformas clave. El propio mandatario admitió en mayo de 2024 que su relación con el sector privado había sido “distante y difícil”, pero en su último discurso ante Sofofa en diciembre de 2025, Boric adoptó un tono conciliador, valorando el rol de Rosario Navarro para acercar posiciones. Algunas frases de Boric contra los privados fue de acusarlos de “pesimismo ideológico”, “no estoy acá para dejar contentos a los grandes empresarios” y en Enade 2025 cuando afirmó que “Chile no se cae a pedazos”. Pero la frase más llamativa fue su comentada metáfora en marzo de 2024, cuando durante la inauguración de una planta desalinizadora en minera Los Pelambres en la Región de Coquimbo señaló: “Más Narbona y menos Craig”; un llamado a los privados que buscaba que abandonaran la confrontación y tener un rol más colaborador.

El giro para apoyar el TPP11

El Presidente Boric rechazaba la idea de aprobar el acuerdo comercial del TPP11 por considerar que restaba soberanía a Chile y favorecía excesivamente a las transnacionales. Utilizó como estrategia las “side letters” condicionando la firma buscando acuerdos bilaterales para que las empresas no pudieran demandar al Estado en tribunales internacionales, pero dicha medida no prosperó. Ante la presión del Congreso y la necesidad de dar señales de estabilidad económica, dejó de frenar el proceso. Finalmente, el tratado tuvo urgencia y fue ratificado en el Congreso, entró en vigencia en febrero de 2023, Boric debió priorizar la inserción comercial de Chile por sobre su postura ideológica previa.

Pensiones y 40 horas

La reforma de pensiones y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales son los dos pilares de la agenda social del actual mandatario. Las 40 horas fue un gran triunfo legislativo con minoría parlamentaria en el congreso que demostró que el Gobierno podía lograr acuerdos con empresarios y la oposición. Mientras que la aprobación de la reforma de pensiones fue la discusión más compleja. Se buscaba terminar con el modelo exclusivo de las AFP e introducir un sistema mixto con solidaridad. En ambas reformas tuvo un rol fundamental la ex ministra del Trabajo, Jeannette Jara, que la catapultó a su intento de ser Presidenta.

La faceta de padre

El 25 de junio de 2025, Gabriel Boric se convirtió en el primer mandatario en ejercicio en casi un siglo en tener un hijo durante su mandato. Su hija, Violeta, es fruto de su relación con la seleccionada nacional de básquetbol y química ambiental, Paula Carrasco. Tras el nacimiento, Boric manifestó públicamente su deseo de ser un “padre presente y activo en la crianza”, declarando su intención de no traspasar sus propias cargas o miedos a su hija.