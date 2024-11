Senado ratifica a Dorothy Pérez como la primera contralora en la historia de Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Senado aprobó en la tarde de este lubes y por amplia mayoría la propuesta del Presidente Gabriel Boric de nombrar como Contralora General de la República a Dorothy Pérez, quien se desempeñó por 10 meses como subrogante -desde diciembre de 2023- y se transformará ahora en la primera mujer en ocupar dicho cargo en la historia de Chile por los próximos ocho años.

El quórum que se necesitaban para ratificarla era de 3/5 (30 votos), pero logro 46 a favor, uno en contra y dos abstenciones, resultado que estaba prácticamente garantizado debido a un acuerdo alcanzado previamente por el Gobierno con la oposición para aprobar diversos nombramientos en la Corte Suprema, lo que ocurrió el mes pasado y luego era el turno de Pérez.

Sin embargo, la votación no fue unánime, la senadora Alejandra Sepúlveda (Regionalista), sostuvo que ella no fue parte de ningún acuerdo político para esta nominación y que “tengo la convicción de que esta persona no es la idónea, hay muchas sombras que no quiero avalar, por eso voy a votar en contra” recordando que “fue una persona que perdió la confianza de su jefe el excontralor Jorge Bermúdez y que en vez de retirarse recurre a la Corte Suprema y expone a su institución”.

A su turno, el senador Francisco Huenchumilla (DC) señaló que va a votar a favor y que le pide a la nueva contralora que ejerza con la misma fuerza que ejerció el cargo de subrogante y dijo que “también vi una persona con personalidad que incluso acudió a la Corte Suprema en su momento, para que las instituciones funcionen y funcionaron, con su discrepancia con su antecesor. Para mí eso lejos de ser un demerito lo encuentro valioso”.

obernadores piden a la Contraloría revisar los procedimientos para destrabar la ejecución presupuestaria de las regiones

Al argumentar su voto favorable, la senadora Luz Ebensperger (UDI) señaló: “Quiero relevar que Dorothy Pérez es un ejemplo claro de meritocracia, ingresó con un grado técnico 17 a la institución y hoy se transformará en la primera mujer que llega al máximo cargo contralor, tiene los méritos de sobra”.

La abogada la semana pasada delineó en la comisión de Constitución del Senado lo que espera que sean su gestión al mando de la entidad fiscalizadora, planteando seis objetivos: una aplicación intensiva de tecnología y automatización para procesos repetitivos, más rapidez y cumplimiento de plazos, mayor certeza y predictibilidad, mayor transparencia para la confianza ciudadana, más formación y capacitación para la administración pública e impulsar el fortalecimiento de las atribuciones de la Contraloría.

Pérez se comprometió a continuar con su labor de fortalecer equipos regionales, intensificar el control del buen uso de los recursos y del cumplimiento de fines de las instituciones, entre otras.