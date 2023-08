Tohá y ley antiterrorista: "Este proyecto no está atrasado, es un compromiso unilateral del Gobierno"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Esta mañana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la reforma de la ley antiterrorista que ha impulsado el Ejecutivo.

En conversación con Tele13 Radio, la jefa de la cartera de Interior mencionó que, entre los cambios propuestos, se hace una modalidad para establecer qué delitos son terroristas y cuáles no. Además de enfatizar que "este proyecto no está atrasado, no está en la agenda acordada con la oposición, es un compromiso unilateral del Gobierno".

Así, recordó que la actual ley, al tener un factor subjetivo, "nunca pudo ser aplicada adecuadamente", agregando que "en la práctica hemos estado sin una legislación terrorista en todos estos años de democracia".

Al respecto de los últimos incidentes que se han reportado en la macrozona sur, Tohá señaló que es "una situación de delitos que han sido muy grave, atentandos muy violentos", apuntando a que se han incurrido en ataques ambulancias, servicios de salud, escuelas, entre otros.

Sin embargo, explicó que "cuando uno mira los datos, lo que tenemos es que estos delitos se han concentrado en un perímetro bastante más estrecho de lo que era la antigua conflictividad, están bastante circunscritos y actualmente están muy ligados en revindicaciones que tienen que ver con los presos".