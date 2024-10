Eric Aedo apunta a “trato privilegiado” del Gobierno con Monsalve tras conocerse la denuncia en su contra

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), se refirió este miércoles a la actuación del Gobierno tras conocerse la denuncia de abuso sexual y violación contra el ahora ex subsecretario del interior, Manuel Monsalve, asegurando que “tuvo un trato privilegiado” al requerirse su renuncia 36 horas después de conocidos los hechos.

“No entiendo la lógica que se utilizó para dejar a una persona con esta acusación, que era el encargado de la seguridad del país, ocupar todo el poder del Estado durante esas 36 horas. Eso requiere muchas mejores explicaciones", dijo en Teletrece radio.

En esa línea, Aedo explicó que “el ex subsecretario (Monsalve) tenía una guardia de la PDI. El director nacional de la PDI era bastante simple que supiese donde estaba el subsecretario; era llamar a los escoltas, no más. Pero esa pregunta hasta ahora no se ha hecho”.

Asimismo, indicó que “hay un punto tremendamente importante para dilucidar no sólo lo que pasó el 23 de septiembre, sino qué pasó ese día, dónde estaba, cuáles fueron sus movimientos. Los vehículos fiscales en general tienen bitácora; me parece que allí hay unas respuestas que se pueden obtener con bastante rapidez y de manera bastante clara”.

El parlamentario también se refirió a la aprobación que dio la Cámara este martes, para la creación de una comisión especial investigadora para indagar sobre el actuar del Gobierno frente al caso.

“Espero que a través de la comisión investigadora de la Cámara el gobierno pueda explicar mejor estas cosas”, apuntó.