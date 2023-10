Chile queda fuera del Mundial 2030: Argentina, Uruguay y Paraguay organizarán los primeros encuentros en Sudamérica

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este miércoles el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó a Uruguay, Argentina y Paraguay como sede del Mundial 2030, excluyendo a Chile de la candidatura conjunta presentada por la Conmebol. La decepcionante noticia, deja en el olvido el posible desarrollo deportivo, social y económico que traería el evento deportivo al país.

A pesar de que el Mundial de Fútbol tendrá como principal sede a España, Portugal y Marruecos, los tres partidos iniciales del campeonato se realizarán en Sudamérica, donde Chile no está considerado.

El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, explicó que a pesar de que Chile no formará parte del mundial, "no significa que no vamos a trabajar más adelante para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes”.

A través de un comunicado Gianni Infantino comentó que debido a que la primera Copa Mundial de la FIFA se jugó en Uruguay en 1930, se acordó por unanimidad hacer una “celebración en Sudamérica y tres países sudamericanos, donde cada uno organiza un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2030. El primero de estos tres partidos, por supuesto, se jugará donde empezó todo, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo.”