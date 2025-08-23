Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Ignacio Cueto, Nicholas Davis y Magdalena Piñera: la trastienda del evento de Ladera Sur en Boragó

Se convocó a más de 100 asistentes del mundo empresarial, ambiental, de las comunicaciones y la cultura para celebrar la inauguración de la cuarta versión del Festival Ladera Sur 2025, que se realizará entre el próximo 28 y 30 de noviembre en el Parque Santa Rosa de Apoquindo.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 22 de agosto de 2025 a las 21:15 hrs.

medioambiente Piñera restaurantes
<p>Ignacio Cueto, Nicholas Davis y Magdalena Piñera: la trastienda del evento de Ladera Sur en Boragó</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

La historia personal de Marta Larraechea con Copec
2
Por dentro

Álvaro Jalaff post Capitán Yáber: el distanciamiento con su hermano Antonio, estufa para el penal y las recientes declaraciones a la Fiscalía
3
Por dentro

Dos edificios frente al mar abren conflicto en Las Tacas
4
Coffee break

La movida estratégica de Enjoy antes de renunciar a la concesión de los casinos de Coquimbo, Viña y Pucón
5
Personaje

Sarah Russo, a fondo sobre su padre Mauricio Russo, cofundador de Casaideas
6
Por dentro

Sebastián Piñera Morel: “Queremos aportar a la filantropía y al desarrollo de empresas reales”
7
Personaje

Javier Etcheberry: “Claramente hubo una maquinación para despedirme”
8
Personaje

5 momentos desconocidos de Mario Marcel en su paso por Hacienda

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete