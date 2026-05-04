Sernac oficia a Ticketmaster por fallas en la venta de entradas para el concierto de BTS
En paralelo al espectáculo de la banda de K-pop, en Estadio Nacional se programó el Festival MUDA para los días 16 y 17 de octubre. Ante esta situación, el servicio ofició a la Delegación Presidencial, IND y a la Municipalidad de Ñuñoa.
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Más de 700 denuncias recibió el Sernac alertando de fallas en la venta de entradas para el concierto de la banda surcoreana BTS en Chile, anunciado para los días 14, 16 y 17 de octubre de este año, en el Estadio Nacional de Santiago. Por ello la agencia de defensa del consumidor ofició a la productora DG Medios para conocer cada uno de los detalles en la venta de los tickets.
Según el Sernac, "la acción tiene como objetivo que los responsables del evento entreguen información precisa sobre las condiciones en la venta de las entradas", ya que, según los antecedentes recibidos por el Servicio, durante la preventa y venta se habrían producido diversos tipos fallas en la adquisición de boletos.
Las personas, reseña este servicio, "denuncian que durante la comercialización de los tickets, realizada por la empresa Ticketmaster, presentó un colapso sistemático, lo que se suma a prolongadas fallas técnicas, rechazo de membresías exclusivas para titulares del club de fans ARMY Membership y la proliferación de sitios web fraudulentos lo que contribuye a la inseguridad digital".
El oficio, cuya respuesta es de carácter obligatorio, pretende conocer una serie de antecedentes relevantes, entre ellos la cantidad de entradas vendidas, el aforo por sectores, principalmente cancha y el área denominada 360° y las medidas de seguridad que se adoptarán, entre otros aspectos.
Concierto BTS y Festival MUDA
En paralelo del multitudinario concierto del grupo de K-Pop, se programó el Festival MUDA para los días 16 y 17 de octubre en el Parque Estadio Nacional. Es decir, en la misma fecha se realizarán dos eventos masivos en espacios contiguos, lo que podría generar un flujo simultáneo de alrededor de 100 mil personas, alertó el Sernac.
Ante esta situación, el servicio ofició a la Delegación Presidencial Metropolitana, al Instituto Nacional del Deporte y a la Municipalidad de Ñuñoa, "a fin de obtener la mayor cantidad de antecedentes en relación a las medidas de mitigación en materia de seguridad ante una eventual saturación del recinto".
En ese marco, la agencia gubernamental fiscalizador solicitó la resolución técnica que autorizó lo aforos para ambos eventos, toda información relevante sobre la coordinación logística diseñada para asegurar que las vías de evacuación de ambos eventos no interfieran entre sí y se mantengan despejadas y los protocolos para la segregación de flujos y control de acceso.
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