Adiós a los buses de dos pisos: ministro De Grange anuncia medidas para cumplir con recorte del 3%

El titular de Transporte y Telecomunicaciones afirmó que se están moviendo varias "perillas" para llegar a lo impuesto por el Ministerio de Hacienda.

Desde Valdivia se conectó el ministro Louis De Grange a la conversación telefónica con Radio Duna la mañana de este martes. Desde ahí, el titular de Transportes y Telecomunicaciones desglosó cómo es que se llevará a cabo el recorte presupuestario al 3% de su cartera.

En concreto, De Grange afirmó que dicha reducción en la billetera de su cartera “ya es parte de nuestro diseño” y descartó que puedan ejecutar cambios que pongan en riesgo servicios como los entregados en regiones. “Que no haya preocupación alguna de que la calidad de servicio y la participación del Estado en aquellos lugares donde es fundamental para generar conectividad se va a mantener”, aseguró.

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¿Dónde se ajustará el cinturón, entonces? El ministro afirmó que ya han realizado ciertas optimizaciones de servicios durante la noche, recortando la cantidad de buses articulados (mejor conocidos como “oruga”) según la demanda y, en su reemplazo, instalando buses de 12 metros.

“Todos estos ajustes de perillas que no afectan la calidad de servicio, pero sí reducen los costos son los que estamos promoviendo”, señaló. Como dato, añadió que los buses largos hoy cuestan “más del doble” que aquellos de 12 metros.

En esta línea, adelantó que hay otras "oportunidades de mejora". Por ejemplo -dijo- “no vamos a seguir comprando buses de dos pisos”, por dificultades de operación en las calles, su alto valor y la dificultad para encontrar repuestos, que hoy se encargan a China.

Asimismo, De Grange enfatizó en que prontamente se harán varios anuncios bajo la lógica de “desregulación, de facilitación regulatoria sobre la base del sentido común, que tienen un impacto ciudadano y que le favorecen el día a día a las personas”.